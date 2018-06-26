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Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину
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Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американский режиссер Дэвид Линч дал интервью изданию The Guardian. Он рассказал, почему ему нравится жить в Лос-Анджелесе и как он разрабатывает свои идеи.
«Идеи — как рыбы. Если у тебя есть идея, которая тебя захватывает, держись за нее, и остальные рыбы приплывут сами. Это как наживка», — поделился кинематографист.
Он добавил, что ему нравится Лос-Анджелес, потому что в этом городе он чувствует особую свободу. «Дело в свете и в том, что здания не особо высокие. Можно делать, что хочешь», — отметил режиссер.
Линч также сообщил, что в его студии нет туалета, поэтому он справляет нужду в раковину. «Видишь эту штуку с ручкой? Она выдвигается, и можно писать прямо туда. Потом включаешь кран и смываешь за собой», — объяснил он.
Дэвид Линч наиболее известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».
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