За что ненавидели Андропова

За что ненавидели Юрия Андропова

Юрий Андропов долго шел к вершине власти и за это время успел немало врагов.

Во главе КГБ Андропов находился 15 лет и лишь 15 месяцев стоял у руля государства. Однако это не помешало ему сменить 18 министров и устроить "переизбрание" 37 первых секретарей обкомов КПСС . Но не только этим он вызывал недовольство, граничащее с ненавистью.

Усиление КГБ

За время его руководства и благодаря его стараниям Комитет госбезопасности стал той структурой, о могуществе которой стали слагаться легенды и анекдоты. Так называемые комитетчики появились на всех уровнях власти, затем те же люди вошли в крупный бизнес в "лихие" девяностые.

Борьба с коррупцией

Андропов не щадил никого, попавшегося на взятке руководителя запросто могли расстрелять. Так было, например, с Бертой Бородкиной, руководившей трестом ресторанов и столовых в Геленджике. Конечно, за нее могли вступиться высокие чиновники, с которыми она была тесно связано, но никто из них не взял на себя такую смелость. Берте пришлось понести суровое наказание и замолчать навсегда.

Облавы на тунеядцев

Андропов вошел в историю и как борец с тунеядством. В те времена можно было запросто получить наказание за то, что оказался в кино на дневном сеансе.

Загадочная смерть

До сих пор его смерть вызывает массу вопросов у экспертов: что послужило настоящей причиной — почечная недостаточность или покушение.

По одной из версий, в него стреляла Светлана Щелокова, жена министра МВД , обвиняемого в коррупции. Они жили в одном доме на Кутузовском, и однажды Светлана смогла ворваться в лифт к Андропову, хотя обычно он поднимался один. Целилась она в почки, зная, что это самый больной орган генсека. После покушения она совершила самоубийство, а спустя время с собой покончил и ее муж, дело против которого только набирало обороты.

Еще одной странностью было то, что в реанимации, куда поместили Андропова, из троих дежурных врачей, только двое были реаниматологами. Скончался Андропов во время смены третьега врача-терапевта, окончившего курсы по реанимации. Как к первому лицу государства могли допустить неспециалиста. Ведь если бы с ним были настоящие профессионалы, его точно можно было спасти.