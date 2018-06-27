Тест: «Холостяк», «Дом-2» или «Орел и решка» — героиней какого шоу ты бы могла стать?

Любишь смотреть интересные, захватывающие и скандальные проекты? Тогда этот тест точно для тебя!

Согласись, многим интересно наблюдать за отношениями других людей в «Доме-2» или за тем, как борются за звание лучшего в «Голосе» или за сердце одного мужчины в «Холостяке». А задумывалась ли ты хоть раз над тем, чтобы самой стать героиней какого-нибудь проекта? Ответь на несколько вопросов и узнаешь, в какое шоу ты бы могла с легкостью попасть!

Кстати, проверить, насколько хорошо ты знаешь песни Ольги Бузовой, можешь здесь, а угадать звезду по скандальной выходке — здесь!

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Фото:shutterstock