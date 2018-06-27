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«Обниму своих сына и дочку» — Егор Крид в эксклюзивном интервью для Popcake.tv
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«Обниму своих сына и дочку» — Егор Крид в эксклюзивном интервью для Popcake.tv 

Popcake.tv 6 часов назад
Фото: Popcake.tv
Popcake.tv стал единственным СМИ, кому Егор Крид дал эксклюзивное интервью на вечеринке по случаю дня рождения: «Я сегодня проснулся с мыслью, как бы успеть на встречу и сделать тату! Весь день провел в барбер-шопе, делал татуировку, видишь, вон там следы даже есть. Четыре часа мне её делали, не получалось никак! И короче мне пора было уже ехать, не успели до конца сделать! Скоро уже начнут гости подходить…»
«Мои три жизненные урока: не врать, стараться больше делать добрых дел и быть искренним»
«Я верю в нумерологию. — число особенное. Например, когда я ездил в Москву на поезде. Каждый раз я садился на поезд под номером…»
Напоследок Егор записал себе послание в будущее:
«Я надеюсь, ты посмотришь на себя и улыбаешься! Какие ты был засранцем и каким добрым! Надеюсь таким же остался. Иди и обними своих дочку и сына, у тебя их двое уже.
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