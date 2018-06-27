Обратная сторона профессии: рекрутер

Вам приходится иметь дело с крупными компаниями и их топовыми управленцами, то есть с людьми высокого социального статуса. Какого это? Несложно ли вам выстраивать с ними коммуникацию?

Это очень круто и интересно! Пожалуй, это один из главных мотиваторов для меня. Я очень рано начала свою карьеру в консалтинге и около двух лет проработала в роли специалиста по развитию бизнеса, где, тогда еще студентке 4 курса, мне приходилось продавать сложнейшие программы по обучению и внедрению консалтинговых продуктов топ-менеджерам. После этого уже ничего не страшно, и теперь я могу смело сказать, что умею феерично импровизировать. Плюс, тот факт, что ты девушка, дает очень много преимуществ: это обычно очень располагает как клиентов, так и кандидатов, среди которых большая часть мужчин.

Что вам больше всего нравится в вашей сфере и вашей конкретной работе над стартапом?

Люди, однозначно. Мне всегда хотелось стать «стартапером» и самым сдерживающем фактором для меня были риски потерять свой круг «консалтинговых людей», от которых я каждый день чему-то училась и тем самым развивала себя, а еще они очень веселые ребята, с ними можно отлично отдыхать вместе в рамках Happy Friday или корпоративных поездок. Мой проект привел в мою жизнь огромный нетворк новых знакомств, открыл двери к первым лицам топовых компании и совершенно неординарных и талантливых молодых стартаперов, которые тоже стали клиентами и просто хорошими знакомыми. Очень важно, что у меня есть полная свобода действий: как дальше развивать наш проект, какие инициативы внедрять. Все это решаем мы с командой и не зависим от какого-то руководства, глобальных политик и прочего.

Почему вы особенные? Почему вашему сервису нет аналогов? В чем ваши преимущества?

Мы — единственный сервис в России, который специализируется на кандидатах из консалтинга и инвестиционных банкирах. Мы знаем все о нашей целевой аудитории, ведь помимо рекрутинга мы проводим для них разные мероприятия (от бизнес-завтраков и благотворительных мероприятий с нашими клиентами до олимпийских игр среди консалтинговых компаний), плюс, мы помогаем нашим партнерам продавать через нас их услуги и искать фрилансеров. По сути любой клиент или кандидат, приходя к нам, может получить гораздо больше, чем найм кандидата. Это позволяет нам быть ближе к бизнесу, а не только заниматься рекрутингом. А еще у нас классная команда, в которой работают очень молодые ребята с горящими глазами, которые берут на себя всегда что-то сверх поставленных задач по подбору. Они очень любят наш проект и свою работу, и это, безусловно, чувствуют наши клиенты и кандидаты. Я всегда была сторонником того, чтобы потратить больше времени на обучение, чем брать уже готовых людей с рынка со своей школой, которые, как показывает практика, уже устали от «однотипной» рекрутинговой работы. В них нет такого драйва, который должен двигать вперед молодой проект.

Какие цели перед собой ставит стартапер? Ведь хочется все и сразу, но каков реальный взгляд на собственный потенциал?

Как бы ответил любой стратегический консультант — у нас 3 цели.

Очень важная глобальная цель — помогать людям менять их жизни. Ведь когда человек выходит на новую работу, его жизнь кардинально меняется, перед ним открываются как новые возможности, так и новые трудности, которые он должен преодолеть. Меняется жизнь и всей его семьи. Поэтому мы в какой-то степени вершители судеб.

Что касается более приземленных бизнес-целей, мы хотим создать маркетплэйс, чтобы мы смогли отвечать на любой запрос клиентов, где нужна профессиональная экспертиза с рынка. Поэтому, помимо рекрутинга, мы создаем нетворк партнеров, которые будут готовы подключиться к запросам наших клиентов. Еще одна цель — создать сегмент более продвинутого карьерного сервиса с точки зрения качества. На рынке есть рекрутинговые агентства, которые существуют уже давно и используют «старую школу» подбора, не способную подстроиться под скорость развития инновационных компаний и направлений. Мы же развиваем все современные каналы по работе с кандидатами: SMM, интернет-портал и нетворкинговые мероприятия. А еще работаем 24/7 и получаем огромное удовольствие от процесса.

Как вы вообще решились на стартап? Да, сейчас это модно и прогрессивно, но имея за плечами опыт работы в крупных успешных компаниях, далеко не всегда просто отважиться на свой проект, который вообще не гарантирует успех?

Хочется созидать. Когда ты работаешь в стабильной компании на своем насиженном месте, рано или поздно тебе становится скучно, даже если ты постоянно придумываешь новые инициативы и «изобретаешь велосипед», даже если в компании надо все отстроить с нуля, все равно ты находишься в структуре; когда над тобой еще много людей, ты, как ни крути, ограничен в своих действиях. Я жутко боюсь рисковать, поэтому много лет боялась сделать шаг в неизвестность, но 2 года назад решила, что сейчас самое время начать, а там будь что будет. Разумеется, это был самый неподходящий момент: много работы, семья и куча других, как многим кажется, «преград», но, если это дело твоей жизни, все решаемо, все это тебя мотивирует и дисциплинирует. Тебе лишь стоит правильно выставить приоритеты и распределить свои силы. Сегодня я не представляю себя в какой-то большой структуре с кучей ограничений. Это очень затягивает и меняет отношение к жизни и твоей роли в ней.

Какие советы вы можете дать студентам, которые поступают в ВУЗ, чтобы у них сложилась хорошая карьера сразу после окончания?

Понимать свои сильные и слабые стороны. Не надо идти в консалтинг, потому что там много платят, если это не твое, или туда, где работал твой папа, ведь у него остались связи. Надо очень четко понимать, в чем ты сильнее. Важно любить все то, чем ты занимаешься, а любить ты можешь только то, что у тебя получается хорошо. Начинать нужно как можно раньше. Сейчас миллион возможностей для студентов: стажировки, part-time, дистанционная работа.

Немного про психологические моменты. Как происходит процесс рекрутинга? Наверное, хорошему рекрутеру не так уж и сложно определить уровень профессионализма кандидата, но есть, наверняка, и какие-то подводные камни? На что вы в первую очередь обращаете внимание?

Нам повезло, что консалтинговые компании, откуда к нам приходят кандидаты, крайне селективны. Они берут 1-2% от входящих резюме, а значит «неадекватных» кандидатов крайне мало. Мы уделяем большое внимание образу кандидатов, следуя запросу клиентов. Определяем насколько тот или иной кандидат обладает правильными ценностями, и, исходя из этого определяем, впишется он в команду или нет. Опираясь на свой опыт, я считаю, что риск упустить хорошего кандидата гораздо страшнее, чем показать кандидата, по которому у тебя есть сомнения. При этом очень важно предупредить клиента о тех сомнениях, на которые ему следует обратить внимание, но не влиять на его собственное восприятие кандидата.

Расскажите самый интересный случай, который произошел с вами в вашей профессиональной среде.

Удивительно, но факт — благодаря «Тиндеру», мы заработали 1+ млн руб. Сервис привел нам, как минимум, одного клиента и нескольких успешных кандидатов. Это не была цель, но просто так иногда получается, когда у тебя в команде девушки, да еще такие симпатичные.

Мир топового менеджмента в крупных компаниях — это, действительно так красиво, как в голливудских фильмах? Идеальные офисы, мужчины в дорогих костюмах — все это на самом деле существует?

Конечно нет, все люди разные, но так даже интереснее. Очень сильно отличается форматы людей из российских компаний «старой школы», прогрессивных иностранных компаний и успешных стартапов. В российских компаниях многие до сих пор общаются по имени и отчеству, а основатели и СЕО стартапов ходят на встречи с важнейшими клиентами в шортах и кедах.

Если бы не этот стартап и вообще не консалтинг, кем бы вы сейчас работали?

Я 100% визуал, еще с детства я любила фантазировать. Моя подружка жила в Жуковском, а я в Москве, мы виделись по выходным, и каждый день 5 дней в неделю, ложась спать, я продумывала до мелочей сценарии наших будущих игр. Так я каждый раз развивала свое воображение. Думаю, что я бы вполне могла стать режиссером.