Кровь или секс: что нужно современным вампирам

В мире много необычных людей, как говорится, у всех свои «тараканы». И вряд ли кого-то можно удивить тем, что есть те, кто всерьез считают себя последователями графа Дракулы.

К таковым себя относит и пара из Техаса: супруги Логан и Дейли называют себя вампирами: им становится плохо от солнечного света. Однако реальная жизнь современных вампиров не похожа на ту, о которой снимают фильмы. Супруги, смеясь, отмечают, что не ходят по ночам кусать всех направо и налево, а ведут вполне обычный образ жизни. Правда, определенная «подпитка» им необходима, поэтому кровь они все же пьют: делая надрезы на кончиках пальцев друг друга.

@deadsouth

Логан рассказывает, что впервые попробовал кровь 15 лет назад и понял, что он «пробужденный вампир». С тех пор раз в месяц он обязательно пьет кровь.

Кстати, у пары довольно много единомышленников. И несколько лет назад Логан и Дейли решили создать своеобразный клуб для вампиров. В него входят не только подпитывающиеся кровью особы, но и те, кому в качестве необычной «пищи» хватает сексуальной энергии.

Членов клуба Логан условно разделяет на три группы: сангвинические вампиры (те, кто питается кровью), психологические вампиры (которым необходима энергия других людей) и сексуальные вампиры (их «пища» — половые акты и энергия возбуждения).

Себя Логан относит сразу к двум группам: ему необходима периодическая «подпитка» кровью, а также сексуальная энергия. Такой же себя считает и его супруга Дейли. Пара называет себя полиаморами и совсем не против иногда завязывать отношения с себе подобными. Кстати, клуб вампиров очень в этом помогает: некоторые из его посетителей тоже не прочь "подзарядиться" сексуальной энергией.

@deadsouth

На данный момент в «вампирском клубе» Дейли и Логана около 60 человек, которым нужен определенный «допинг», но пара уверена, что их количество будет только увеличиваться.