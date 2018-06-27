В чем разница между гордостью и высокомерием?

Если ты любишь футбол и болеешь за нашу сборную, то, увидев, как российские футболисты одержали две уверенные победы на чемпионате мира, наверняка испытал чувство гордости. Правда, после третьего матча оно, возможно, приугасло, но сейчас не об этом. Мы говорим о чувстве, которое вызвало приток радости и, возможно, заставило тебя открыть бутылку дорого шампанского, который ты хранил на случай получения Нобелевской премии. Гордость за национальный успех ты, скорее всего, проецировал на свою личность, и в этом ничего плохого нет. Но разве это имеет отношение к высокомерию?

Клод Моне писал: «Любой, кто говорит, что он завершил холст, ужасно высокомерен. Завершить — значит сделать что-то цельное и совершенное». Помимо того, что Моне не верил в совершенное искусство (и был прав), из этой цитаты ты еще можешь узнать то, что художник был весьма скромным человеком. Но это далеко не значит, что он не гордился своими работами. Так в чем же разница между гордостью и высокомерием?

Гордость

Гордость вытекает из чувства ответственности за собственные достижения. И самое главное, чтобы достижения эти были по достоинству оценены обществом. Ведь кто-то гордится громкостью своей отрыжки, но назвать этих людей гордыми как-то язык не поворачивается. В соответствии с этим определением гордость является положительным качеством, закрепленным социально значимой деятельностью. Именно поэтому забивший гол футболист вправе гордиться своим достижением. Ведь успех способствует развитию подлинного и глубоко укоренившегося чувства самоуважения, что по сути и является гордостью.

Высокомерие

Высокомерие — та же гордость, только доведенная до предела. При этом данному чувству свойственны властность и ощущение превосходства. Чтобы описать это качество, снова прибегнем к футбольному примеру (ты уж извини, но чемпионат мира подарил нам множество актуальных метафор). Так вот, высокомерный человек — это тот, кто, забив важный гол для своей команды, будет не просто горд за свой успех, но и посчитает себя безусловным лидером, который тащит за собой остальных. А они без него всего-навсего 10 бесполезных мешков с костями в яркой одежде. Если ты оцениваешь достижения других людей по высокой шкале своего несравненного успеха, то с высокомерием ты знаком не понаслышке. Ты, безусловно, гордый человек, но границы твоей гордости выходят далеко за пределы Млечного Пути.

В чем между ними разница?

Гордость и высокомерие часто приписывают одним людям, полагая, что одно проистекает из другого или что они вовсе совпадают по смыслу. Но это не так. Как ты уже понял, гордость рождается из чувства ответственности за конкретное позитивное действие, высоко оцененное обществом. В свою очередь, высокомерие основано не на этих самых действиях, а на раздутом ощущении собственной значимости. То есть по сути и гордость, и высокомерие построены на связи между успехом и отношением к себе. Но в каждом отдельном случае связь это направлена в противоположные стороны. Гордость предполагает следующую схему: «Я сделал что-то хорошее, поэтому я молодец». Высокомерие же имеет обратную последовательность: «Я молодец, а потому, что бы я ни делал, это хорошо».

В основе возникновения гордости лежат внешние атрибуты и подконтрольные тебе причины. «Я добился успеха, потому что много работал, тренировался и прочее» — вот ход мыслей гордого человека. Высокая самооценка в этом случае является заслуженным и закономерным последствием его деятельности, своего рода платой за труд и решимость. А вот высокомерие основано на внутренних факторах, часто не требующих обоснования для его носителя. Здесь играют роль не зависимые ни от кого причины, не нуждающиеся в подтверждении: «Я успешен, потому что я сам по себе великий человек». В этом случае высокую самооценку часто путают с нарциссизмом, который редко поощряется обществом. Для высокомерного человека крутые действия, совершенные им, не являются результатом усилий, зато являются следствием его крутости. Все, к чему он ни прикоснется, имеет высокую ценность, и это даже не требуется подтверждать опытом или репутацией. Разное отношение к себе определяет и различные принципы построения коммуникации. Чувство гордости говорит о наличии высокой степени эмпатии, а соответственно, и позитивной реакции со стороны окружающих. Тогда как высокомерие связано с более низким уровнем сопереживания, а значит, и усиливает взаимную враждебность с другими людьми.

Как ты сам понимаешь, даже из практичных соображений быть высокомерным человеком невыгодно. Хотя зачем ему выгода, если все, до чего он ни прикоснется, превращается в золото? Но мы все же считаем, что золото ценится больше, когда оно достигается тяжелым трудом. Поэтому советуем тебе ограничиваться только гордостью, даже если ты постоянно забиваешь все голы в матче. 5 ложных выводов о самоуверенности