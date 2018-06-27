Как организовать идеальное свидание, чтобы она захотела выйти за тебя замуж

Вот и настал момент, когда ты решил сделать предложение своей девушке, а это событие радостное и одновременно волнительное, ведь требует подготовки и планирования. Ты хочешь продумать каждую деталь, чтобы этот момент стал незабываемым для вас обоих. Независимо от того, какой план ты разработаешь, есть базовые принципы, от которых лучше не отступать, и если ты о чем-то позабыл, то мы не оставим тебя одного в столь непростой ситуации и подскажем, что тебе следует учесть в этот особенный день.

Выгляди стильно

Традиционной одеждой для этого, пожалуй, одного из самых важных дней в жизни мужчины, является костюм. Помнишь, как стильно выглядят парни в фильмах, делая предложение? Хочешь выглядеть так же? Тогда зайди на сайт Clouty, где ты сможешь подобрать костюм, который будет сидеть на твоей фигуре настолько хорошо, что твоя подруга просто не устоит перед твоим шармом. Один из главных плюсов Clouty в том, что это не магазин с несколькими брендами, а поисковая система, которая помогает найти самые выгодные предложения среди сотен магазинов. Сервис имеет много фильтров, в том числе по брендам, размерам и ценам, благодаря чему можно быстро и просто выбрать брюки, рубашку, пиджак, туфли и аксессуары, которые подчеркнут твой вкус. И, конечно же, на сайте ты сможешь выбрать не только костюм, но и другие качественные вещи по невысокой цене для себя и своей подруги. Поисковый алгоритм Clouty находит выгодные акции, и можно купить вещи со скидкой до 90%, так что костюм обойдётся тебе намного дешевле, чем в обычном магазине. Также на сайте Clouty ты найдёшь луки, составленные профессиональными стилистами, и статьи о модной одежде. Выбрать стильную одежду →

Продумай сам момент предложения

Ты можешь обойтись банальным походом в кафе, выпить с ней чашечку кофе, поговорить о вас, обсудить планы на будущее и плавно подвести все к этому знаменательному моменту. В итоге ты встанешь на одно колено, сделаешь предложение, она, скорее всего, скажет «да», и вы, довольные, отправитесь домой продолжать этот вечер. Мило, но, согласись, немного банально. Если же ты хочешь придумать что-то особенное, сделать этот момент по-настоящему запоминающимся и ярким, но не знаешь как, то не стоит отчаиваться, ведь всегда есть профессионалы, которые рады прийти на помощь и организовать все наилучшим образом. Агентство праздников «Простые радости» уже не раз помогало парням сделать идеальное предложение, причем не только в романтическом, но и приключенческом формате. Вы можете ужинать при свечах, когда скрипач войдет в комнату, начнет играть музыку, и в этот момент ты позовешь ее замуж. А быть может, тебе понравится более экстремальный вариант и ты сделаешь предложение во время полета на вертолете. Это может быть и флешмоб, в конце которого незнакомые люди выстроятся по порядку с буквами в руках, «написав» фразу «выходи за меня». Независимо от твоей задумки, команда профессионалов воплотит в жизнь любое пожелание и в случае необходимости предложит еще десятки нестандартных, ярких и запоминающихся сценариев. Обратившись в агентство «Простые радости», ты сумеешь создать один из ярчайших моментов в твоей жизни. Сделать идеальное предложение руки и сердца →

Не приходи без букета

Без букета цветов в этот момент просто не обойтись, ведь, несмотря на то, что этот момент для девушки станет запредельно эмоциональным, букет — неотъемлемая часть идеального вечера, тем более если ты хочешь сделать предложение. Ты можешь купить букет на цветочном рынке, а можешь обратиться в Lacy bird и выбрать шикарный букет, который ее покорит. Цветочные композиции, которые составляют флористы этого магазина, поистине поражают воображение, и такой букет обеспечит то, что в течение всего вечера твоя девушка будет пребывать в отличном настроении. Роскошные пионы, изысканные розы и гортензии — эти цветы впечатлят любую, даже самую капризную особу, а благодаря сервису доставки цветов шикарный букет порадует твою подругу в любом конце города. Первые 100 читателей нашего журнала, которые сделают заказ по ссылке и введут промокод BRODUDE, получат скидку 500 рублей на любой букет. Заказать букет → Но что делать, если объектом твоего интереса стала девушка, к которой нужен особый, скажем, нетривиальный подход? Без букета ты появиться не можешь, но в то же время хочешь сделать так, чтобы этот момент запомнился. В этом случае обрати внимание на сервис Enjoy bouquet, который предлагает не простые букеты, а изысканные шедевры гастрономического и эстетического удовольствия, которые гарантированно удивят и порадуют твою подругу. Их букеты не только красивые, но и съедобные. Да-да, нас не подвел рассудок, а тебя — глаза. Сервис предлагает на выбор фруктовые или сладкие букеты, букеты из сухофруктов, конфет или овощей — все зависит от того, что больше любит твоя подруга. Такой подарок не только удивит, но и заставит вспоминать тебя во время поедания вкусностей после такого насыщенного вечера. Заказать вкусный букет →

Вручи подарок

Этот вечер уже прекрасен, а сделать его идеальным поможет небольшой, но приятный и вкусный подарок, и с ним важно не ошибиться, ведь у каждого есть индивидуальные предпочтения. Так как же выбрать правильный подарок, который не станет лишним в этот вечер и в тот же момент будет приятным и уместным его дополнением? Сделай ставку на то, что любит каждый человек — это исключит возможность ошибки и неудачи. Сегодня сервис MyBerries предлагает уникальную услугу — клубнику в шоколаде. Это не только вкусное угощение, которое определенно понравится твоей подруге, но еще и замечательный с эстетической точки зрения подарок, который впечатлит любого эстета. Если ты хочешь сделать этот вечер идеальным и желаешь удивить девушку, клубника в шоколаде может стать отличным вариантом. Заказать клубнику в шоколаде →