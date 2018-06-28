Когда ему нужны лишь твои деньги: как распознать альфонса и вовремя от него избавиться

Совсем необязательное правило, когда нахлебники увиваются за состоятельными дамами. Простая девушка, с самым средним достатком может стать идеальной мишенью для тунеядца, который без угрызений совести запустит свои руки глубоко в ее кошелек.

В вашей паре подозрительно много разговоров про деньги, про твои деньги. Ты сопоставила факты и поняла: он самый настоящий альфонс. Любовь или кошелек? Как быть, если твой мужчина любит не тебя, а твои деньги? В этом щепетильном вопросе вместе с редакцией WMJ.ru разбирался эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Нина Аринина.

Прежде всего давай выясним: а кто такие альфонсы? Что может выдать в мужчине охотника за деньгами? Вот несколько классических признаков, что ты имеешь дело с альфонсом:

Как правило, именно эти характеристики присущи «классическим» альфонсам. Это достаточно молодой и красивый мужчина, он одевается по последней моде и ведет себя необычайно галантно. Он романтик, он угадывает все твои желания и знает, что сказать. Конечно, это не значит, что в меркантильных интересах нужно подозревать всех мужчин, подходящих под описание. Но если к этим характеристикам добавляется интерес к твоим деньгам, то подозрения небезосновательны.

Ты начинаешь все чаще платить за вас в ресторанах, в кино, в магазине — везде. Он вообще перестает вкладываться в тебя, а лишь пользуется твоими ресурсами. Сначала он, может быть, и платит за тебя, но со временем кошелек забывается все чаще. А потом выясняется, что у него финансовые трудности и ему срочно нужна помощь. А кто, если не такой родной человечек, как ты, поможет ему? Потом он обязательно все вернет!

Ну как же не помочь любимому человеку в трудную минуту? Особенно если он так сильно просит об этом. Но, заметь, у него постоянно эти трудные минуты, а запрос на финансовую помощь иногда до неприличия высокий. Это либо какие-то цепляющие проблемы, связанные с семьей либо с бизнесом, который вот-вот раскрутится, и вы с ним заживете. Самый опасный и очевидный признак, что твой возлюбленный — альфонс, — просьбы оформить кредит, одолжить большую сумму денег и другие сомнительные предложения по манипуляции с твоим имуществом или деньгами.

Когда отношения с альфонсом опасны?

Опять же стоит различать альфонса как модель/образ жизни и радикальные формы — мошенничество. Второй вариант самый опасный. Это все те истории про то, как он переоформил на себя квартиру и оставил возлюбленную без жилья, оформил на женщину кредит и исчез и т. п. В этом случае нужно четко осознавать, что ни о какой модели взаимоотношений при таком раскладе не может быть и речи. Человек просто-напросто хочет тебя обмануть, оставить ни с чем.

Чаще всего такой вид альфонсов-мошенников можно вычислить по следующим признакам:

он просит оформить кредит на тебя, всячески объясняя, почему не может на себя.

он предлагает манипуляции с твоим имуществом — прописать его в квартире, оформить на него машину и т. д.

он проявляет интерес к твоим сбережениям (где хранишь, номер твоей карты и пин-код).

Помни: одно дело — содержать человека и финансово ему помогать, другое дело — манипуляции с твоим имуществом и деньгами. Это гораздо серьезнее и может печально закончиться для тебя. Поэтому, если чувствуешь, что твой благоверный начал разговоры о кредите или пин-код твоей карточки он помнит лучше, чем дату твоего рождения, время подумать над будущим и безопасностью своих финансов.

Стоит ли продолжать отношения с альфонсом?

Давай честно: большинство женщин так или иначе, но понимают, с кем имеют дело. Некоторые, конечно, пребывают в иллюзиях, что он реально вернет все деньги и скоро отвезет ее в прекрасный замок, как и обещал. Но это история про случай, когда ты не понимаешь или не хочешь верить, что рядом альфонс, — если что, посмотри еще раз пункт 1.

Для некоторых женщин связь с альфонсом своеобразная модель взаимоотношений с мужчиной. Ей так просто удобно и спокойно. Она держит все под контролем и точно знает, что он никуда не денется. Такие отношения своего рода негласный контракт, где каждый выполняет свои обязанности. Она обеспечивает его, а он дарит ей любовь, внимание, хозяйничает по дому, придумывает идеи для свиданий и т. д. Что плохого в этом, особенно если такой способ отношений — осознанное и обоюдное решение?

Кстати говоря, голливудский актер Эштон Катчер в свое время примерил образ молодого альфонса в фильме «Бабник». Правда, в конце картины главного героя как следует наказала жизнь, но и научила уму-разуму. Быть может, не бывает неисправимых людей…

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: кадры из к/ф «Бабник»

Видео: сцена из к/ф «Бабник»