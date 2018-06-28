Что предсказал Распутин

Что предсказал Григорий Распутин

Григорий Распутин — неоднозначная фигура, о которой до сих пор спорят историки. Одни считают его ловким шарлатаном, сумевшим втереться в доверие к царской семье, другие — чуть ли не святым, третьи полагают, что этот человек обладал сильными экстрасенсорными способностями. Так или иначе, существуют свидетельства о том, что многие пророчества Распутина действительно сбывались.

Революция и убийство императорской семьи

В 1912 году в Санкт-Петербурге вышла книга под авторством Распутина «Благочестивые размышления». В ней приведены подробные пророчества «старца». «Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов, — писал Распутин. — И тогда я молюсь за этих людей, ибо на Руси они более всех нуждаются. И я молю за семейство Романовых, потому что на них падает тень долгого затмения». В конце 1916 году Распутин написал царю письмо следующего содержания: «Если я буду убит моими собратьями крестьянами, тебе не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать еще много веков. Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, то руки их будут запачканы моей кровью двадцать пять лет, и они покинут Россию. Царь земли русской, если ты услышишь звон колокола, который скажет тебе, что Григорий убит, знай, что один из твоих подстроил мою смерть и никто из вас, никто из твоих детей не проживет больше двух лет… Русский Царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру. Три раза по двадцать пять лет будут разбойники черные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную». Увы, предсказание сбылось в самом «худшем» варианте. Молодой князь Феликс Юсупов задумал убить временщика, который, с его точки зрения, оказывал преступное влияние на царскую семью. Соучастниками убийства, совершенного в декабре 1916 года, стали двоюродный брат царя великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич и врач Станислав Лазоверт. Через два месяца, в феврале 17-го, вспыхнула революция. В октябре — еще одна. А в июле 1918 года, всего полтора года спустя после убийства Распутина, всю семью Николая II расстреляли в Екатеринбурге. Советская же власть просуществовала до декабря 1991 года. С момента кончины пророка прошло ровно семьдесят пять лет — три раза по двадцать пять…

Великая Отечественная война и блокада Ленинграда

Близкая подруга императрицы фрейлина Анна Вырубова была очень дружна с Распутиным и оставила в своем дневнике немало записей, касавшихся его пророчеств. Так, она описывает в своих «Воспоминаниях» один эпизод от марта 1913 года: «Как-то учитель озлобился на немцев. Кричал в лицо одному просящему, видимо, из немцев, что нутро у них-де гнилое, требуховое. А затем повернулся ко мне: „Знаю, знаю, — кричал он, — окружат Петербург, голодом морить будут! Господи, сколько людей умрет, и все из-за этой немчуры! А хлеба-то — хлеба на ладошке не разглядишь! Вот и смерть в городе. Но не видать вам Петербурга! Накось, смертью голодной ляжем, а вас не пустим!“… На вопрос, когда же все это случится, сказал: „От моей смерти — год 25-й“». Распутина убили в декабре 1916-го, а война началась 22 июня 1941 года. 8 сентября 1941 года началась осада Ленинграда, длившаяся более двух лет. Множество людей умерли от голода…

Гибель Хиросимы и Нагасаки

Это предсказание было сделано в феврале 1916 года. «Друг бегал по комнате и, всех пугая, просил молиться, — вспоминает Вырубова. — Кричал страшным голосом, что видит людей горящих, видит остров и два города — и нет городов, и нет людей. Были, говорит, и в огне сгорели. И справа, и слева — душно… А он прислал Дарью сказать, что япошек Бог не помилует и руку гнева не задержит…»

Полет Гагарина и высадка американцев на Луну

Вот еще описанный Вырубовой эпизод от ноября 1913 года: «Учитель смотрел на Луну. Сказал: „Чудно, вроде люди глупые, а вишь — захотели и сделали“. Я спросила его: „Кто, Григорий?“. А он сказал, что американцы гулять по Луне будут, срамной флаг свой оставят и улетят. А я спросила: „Да как же так? Там нет воздуха“. „А они в ящиках, и петушатся, что нас обскакали. Нас-то! Но ты не боись — их ранее туда подпустимся и первыми будем. Юрка будет“. А я спросила: „Где? На Луне? И что за Юрка? Не князь ли Изотцев Юрий Петрович?“ А он вдруг рассердился: „Дура родовая! Не на Луне, курица, а в небе! И не князь этот твой“».

Аварии на атомных электростанциях

«По всему миру будут построены башни, — предрекал Распутин в книге, — они будут замками смерти. Иные из этих замков рухнут, и из этих ран вытечет гнилая кровь, которая заразит землю и небо. Поскольку сгустки зараженной крови, как хищники, обрушатся на наши головы. Множество сгустков упадет на землю, и земля, где они упадут, станет пустынной на семь поколений». 26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Впоследствии сотни людей умерли от радиации, а те, кто выжил, и по сей день ощущают на себе ее последствия. А в марте 2011 года приключился взрыв на японской АЭС «Фукусима-1».

Климатические катаклизмы

«Землетрясения в это время участятся, земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб, — сказано в книге пророчеств Распутина. — Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег». Сегодня все больше происходит природных катаклизмов. В связи со сдвигом земных полюсов и глобальным потеплением все чаще мы становимся свидетелями погодных аномалий.

Генные модификации

Вот еще одно предсказание: «Родятся чудовища, которые не будут людьми, ни животными. А многие люди, которые не будут иметь отметины (пуповины) на теле, будут иметь отметину в душе. А потом наступит время, когда вы найдете в колыбели чудовище из чудовищ — человека без души». Скорее всего, речь идет о генетических экспериментах и клонировании. Есть среди предсказаний Распутина и очень тревожные, которые толкователи связывают с началом Третьей мировой войны. Но они пока не сбылись, так что будем надеяться на лучшее…