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Тест PEOPLETALK: какой рэпер тебе подходит?
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Тест PEOPLETALK: какой рэпер тебе подходит? 

Peopletalk 24 минуты назад
Мы решили немного помечтать — что если тебе выпала бы возможность закрутить роман со знаменитым рэпером? Пройди наш тест и узнай, кто из них — твоя идеальная пара.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-peopletalk-kakoj-reper-tebe-podhodit/
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