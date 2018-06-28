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Тест PEOPLETALK: какой рэпер тебе подходит?
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Тест PEOPLETALK: какой рэпер тебе подходит?
Peopletalk
24 минуты назад
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Мы решили немного помечтать — что если тебе выпала бы возможность закрутить роман со знаменитым рэпером? Пройди наш тест и узнай, кто из них — твоя идеальная пара.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/test-peopletalk-kakoj-reper-tebe-podhodit/
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