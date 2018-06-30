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Мужчины отвоевывают шест и каблуки
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Мужчины отвоевывают шест и каблуки 

Рамблер 59 минут назад
Искусство танца на пилоне уже перестало быть исключительно женским занятием.
1/11  Больше мужчин, выступающих на шесте - в нашей фотогалерее.
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2/11  Пилонная магия.
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3/11  Существует множество соревнований по полденсу. Пока нет ни одного мужского, но и это, вероятно, скоро исправят.
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4/11  Ой. Похоже, уже исправили!
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5/11  А вы знали, что мужчинам из-за строения таза продольные шпагаты даются куда сложнее, чем дамам?
Фото:
6/11  Фразмент выступления Марио Турко - звезды мужского полденса международного уровня. Легкость и изящность каждого движения - результат титанического труда.
Фото:
7/11  Попасть на мастер-класс к Марио Турко попасть не так-то просто: ажиотаж дикий и места разбирают моментально.
Фото:
8/11  Летящей походкой.
Фото:
9/11  Но не все полденсеры - "экзоты". Некоторые из спортсменов даже и не смотрят в сторону обуви на высоких каблуках, а на пилоне выполняют классические акробатические элементы.
Фото:
10/11  Балансы - это огромный тренировочный раздел в акробатике. И даже тем, кто занимается на шесте, нужно его освоить. Но есть и те, кто делает это в паре.
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11/11  Грацией и мастерством мужчины ничуть не уступают, а иногда и превосходят своих соперниц-женщин.
Фото:
Популярная сегодня шестовая акробатика привлекает все больше поклонников среди сильной половины человечества. Где, как не здесь, требуется железная хватка, стальные нервы, высокий болевой порог и терпеливость? Словом, на каждой тренировке приходится задействовать все те качества, которые присущи настоящему мужчине.
А вот внешний вид спортсменов у кого-то вызывает негодование. Эти изящные акробаты — не хрупкие дамы. Кто-то из них, возможно, работает на обычной "мужской" работе, у кого-то — семья и дети, кто-то же просто хочет жить в свободном от предрассудков обществе.
Пилонный спорт — это сложно, больно и дорого. А для сильной половины нагрузка усугубляется еще и психологическим давлением, исходящим от окружающих.
Немного от том, как выглядит мужской полденс — в нашей фотогалерее.
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