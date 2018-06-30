Мужчины отвоевывают шест и каблуки

Грацией и мастерством мужчины ничуть не уступают, а иногда и превосходят своих соперниц-женщин.

11/11 Грацией и мастерством мужчины ничуть не уступают, а иногда и превосходят своих соперниц-женщин.

Балансы - это огромный тренировочный раздел в акробатике. И даже тем, кто занимается на шесте, нужно его освоить. Но есть и те, кто делает это в паре.

10/11 Балансы - это огромный тренировочный раздел в акробатике. И даже тем, кто занимается на шесте, нужно его освоить. Но есть и те, кто делает это в паре.

Но не все полденсеры - "экзоты". Некоторые из спортсменов даже и не смотрят в сторону обуви на высоких каблуках, а на пилоне выполняют классические акробатические элементы.

9/11 Но не все полденсеры - "экзоты". Некоторые из спортсменов даже и не смотрят в сторону обуви на высоких каблуках, а на пилоне выполняют классические акробатические элементы.

Попасть на мастер-класс к Марио Турко попасть не так-то просто: ажиотаж дикий и места разбирают моментально.

7/11 Попасть на мастер-класс к Марио Турко попасть не так-то просто: ажиотаж дикий и места разбирают моментально.

А вы знали, что мужчинам из-за строения таза продольные шпагаты даются куда сложнее, чем дамам?

5/11 А вы знали, что мужчинам из-за строения таза продольные шпагаты даются куда сложнее, чем дамам?

Существует множество соревнований по полденсу. Пока нет ни одного мужского, но и это, вероятно, скоро исправят.

3/11 Существует множество соревнований по полденсу. Пока нет ни одного мужского, но и это, вероятно, скоро исправят.

Больше мужчин, выступающих на шесте - в нашей фотогалерее.

1/11 Больше мужчин, выступающих на шесте - в нашей фотогалерее.

Искусство танца на пилоне уже перестало быть исключительно женским занятием.

Популярная сегодня шестовая акробатика привлекает все больше поклонников среди сильной половины человечества. Где, как не здесь, требуется железная хватка, стальные нервы, высокий болевой порог и терпеливость? Словом, на каждой тренировке приходится задействовать все те качества, которые присущи настоящему мужчине.

А вот внешний вид спортсменов у кого-то вызывает негодование. Эти изящные акробаты — не хрупкие дамы. Кто-то из них, возможно, работает на обычной "мужской" работе, у кого-то — семья и дети, кто-то же просто хочет жить в свободном от предрассудков обществе.

Пилонный спорт — это сложно, больно и дорого. А для сильной половины нагрузка усугубляется еще и психологическим давлением, исходящим от окружающих.

Немного от том, как выглядит мужской полденс — в нашей фотогалерее.