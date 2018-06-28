Павел Воля рассказал о своей любви к Ляйсан Утяшевой в честь её дня рождения

Сегодня, 28 июня, российская гимнастка Ляйсан Утяшева отмечает день рождения. В честь 33-летия своей любимой жены 39-летний Павел Воля опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте письмо-обращение к ней. Такой романтик, оказывается, Павел!

Кадр, про который говорит в письме Павел Воля

«Такая ты счастливая на этой фотке, моя дорогая! Мы ехали на машине, увидели эту красоту, и, как дети, рванули быстрее в эти цветы! Ты вскинула руки в небо не для позы, а потому что радовалась и что-то кричала, а я тебя в этот момент сфоткал (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.)», — начал шоумен.

Дальше — интереснее и трогательнее.

Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми, фото из Instagram

В ноябре этого года Ляйсан и Павел отметят шестую годовщину свадьбы.

А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой!

Знаменитая пара воспитывает двоих детей: 5-летнего сына Роберта и 3-летнюю дочь Софию. Поклонники всё ждут, когда же спортсменка и телеведущий покажут лицо повзрослевших детей, но пара пока оберегает своих наследников от пристального внимания прессы.