Павел Воля трогательно поздравил жену с днем рождения

Павел Воля (39) и Ляйсан Утяшева (33) — одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. Телеведущий никогда не упускает возможности признаться в любви своей супруге, делая это на своих концертах, по ТВ и в Instagram.

А сегодня Ляйсан празднует день рождения. Павел поздравил ее трогательным посланием. На своей страничке Воля выложил фото Утяшевой и написал: «Такая ты счастливая на этой фотке, моя дорогая! Мы ехали на машине, увидели эту красоту, и, как дети, рванули быстрее в эти цветы! Ты вскинула руки в небо не для позы, а потому что радовалась и что-то кричала, а я тебя в этот момент сфоткал. Сегодня у тебя день рождения. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты жила, как на этой фотографии. Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой!» (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.). Как мило!

Такая ты счастливая на этой фотке, моя дорогая! Мы ехали на машине, увидели эту красоту, и, как дети, рванули быстрее в эти цветы! Ты вскинула руки в небо не для позы, а потому что радовалась и что-то кричала, а я тебя в этот момент сфоткал. Сегодня у тебя день рождения. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты жила, как на этой фотографии. Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой!

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)

28 Июн 2018 в 5:38 PDT Напомним, Ляйсан и Паша поженились в 2012-м году. В 2013-м гимнастка родила сына Роберта, а еще через год — дочь Софию.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pavel-volya-trogatelno-pozdravil-zhenu-s-dnem-rozhdeniya/