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Ген молодости: мама Виктории Лопыревой почти не изменилась за 20 лет
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Ген молодости: мама Виктории Лопыревой почти не изменилась за 20 лет 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
Виктория Лопырева показала детскую фотографию с мамой.
28 июня мама Виктории Лопыревой празднует день рождения. Дочь поздравила ее в соцсетях, опубликовав совместные фотографии — современную и примерно 20-летней давности.
«Мама — единственный человек в мире, которому мы нужны в любом состоянии: красивые или нет, здоровые или больные, с очевидными заслугами перед обществом или будучи самыми страшными преступниками… только мама любит и примет нас такими, какие мы есть со всеми нашими минусами, грехами и недостатками… только она всегда найдет нужные слова и поддержит в любой, самой сложной, ситуации… а мы все это принимаем, как данность, иногда даже небрежно отмахиваясь от заботы, которая порой кажется нам чрезмерной. У всех в детстве был образец для подражания или кумир: какая-нибудь известная женщина, например: певица или актриса, а мой идеал всегда жила рядышком со мной, тем самым подавая ежедневный пример, какой должна быть настоящая женщина. Я многому у Тебя училась с самого детства и до сих пор ты даешь мне самые мудрые советы, а я продолжаю не слушаться и наступать на те же грабли. Но я хочу сказать, что я тебя оооочень ЛЮБЛЮ и ценю каждую секунду, которую ты мне посвятила и ругаю себя за каждую свою слезу, которую ты видела… Я благодарна Всевышнему, что именно Ты — моя мама. Самая лучшая мама в мире», — посвятила Виктория маме нежные слова.
Фото: instagram
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