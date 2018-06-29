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Как стать автором Playboy и не… (мы не придумали)
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Как стать автором Playboy и не… (мы не придумали) 

PlayboyRussia.com 42 минуты назад
Фото: PlayboyRussia.com
Хочешь писать для Playboy? Сейчас мы расскажем тебе, как прийти к этому.
Для Playboy пишут только лучшие из лучших. Уверены, ты уже в курсе. И сегодня у тебя есть уникальный шанс продемонстрировать, что ты — один из них. То есть — один из нас. Короче, ты понял.
Итак, мы приглашаем тебя стать автором сайта Playboy, если ты справишься с двумя интересными задачами.
Задача 1 — придумай десять тем статей в духе и стиле Playboy. (Заметим в скобках: если первым, что пришло тебе сейчас в голову, было «большие буфера», а вторым «закадрить телку», проходи мимо!)
Задача 2 — напиши статью и опубликуй ее в канале на Яндекс. Дзен.
Ну и не забудь сообщить нам о своих успехах по адресу playboyrussia@burda.ru.
Йоу! Дерзай, Playboy верит в тебя!
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