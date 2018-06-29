«Пофигизм, инфантильные мужчины, матриархат»: почему россиянка не осталась жить в Италии

25-летняя Ольга откровенно рассказала, почему она ошиблась в том, что Италия — ее страна, в которой можно остаться жить. Оказалось, все дело в том, что путешествовать по таким странам — это одно, а вот жить хочется в России.

Девушка поделилась своими впечатлениями от жизни в Италии с сообществом Ru-open и рассказала, почему вернулась на родину.

Источник: ЖЖурнал/ru-open

25-летняя Ольга считала Италию той самой страной, в которой можно остаться жить:

«Проведя некоторое время в Италии, уже получив вид на жительство, я поняла, что это не совсем так. Изначально воспринимала страну более открытой и дружелюбной. Италия очень разная, везде есть свои региональные особенности».

Первое посещение Италии было в качестве туриста:

«В 11-м классе, на весенних каникулах, я отправилась в автобусный тур по Италии. Обещали студенческую группу, но уже на вокзале выяснилось, что со мной поедут одни пенсионеры. Первое впечатление: это моя страна. Все очень позитивные, общительные, эмоциональные! Когда едешь в туристическом автобусе, дети на остановке все тебе машут!

В 2010 году я окончила школу. В этом же году отправилась в Рим изучать итальянский язык: восьми месяцев хватило, чтобы получить достаточно навыков для свободного общения. Затем поступила в Международный институт в области моды во Флоренции. С этого момента и началась моя новая самостоятельная жизнь в другой стране».

Трудности перевода (язык)

«Будьте готовы к тому, что, изучая классический итальянский язык в России или Италии, вы ничего не поймете, приехав в тот или иной регион, пока не адаптируетесь. Существует великое множество диалектов. Итальянцы любят друг друга пародировать: каждый считает свой язык истинным и совершенным. К тосканскому диалекту я привыкала год, изначально восприняв его за дефект речи».

Сложности (квартирный вопрос)

«С жильем были сложности. Сначала меня поселили в студенческий дом, еще на этапе обучения в языковой школе в Риме, по два студента в комнате. Жила с бразильянкой. Очень быстро оттуда съехала».

«В итоге я сменила восемь квартир за весь период жизни в Италии. Найти современную квартиру по нашим меркам непросто. Итальянцы живут в старинных палаццо: антикварная мебель, пол из камня, стены холодные, сплошной минимализм. Газ очень дорогой, вследствие чего зимой в помещениях очень холодно. Дома принято ходить в обуви: ни гости, ни хозяева не разуваются.

Итальянцы, если честно, отличаются особым пофигизмом. Поэтому понятие уюта у них очень сильно отличается от нашего».

Девушки

«Итальянские девушки не парятся о внешнем виде, я говорю об ухоженности. Они абсолютно несамостоятельны». Даже те, которые стараются следить за собой и делают маникюр, будут ходить с запущенными до крайней степени ногтями, если их мастер уехал в отпуск. Самостоятельно подпилить ноготь не смогут или не захотят. Девчонки у них безрукие. Про эпиляцию я вообще молчу, наверно, у них свой взгляд на эстетику».

Надпись на итальянском: «Вся эта роскошь — это провокация».

Сервис

«Уровень услуг у них очень отстает. Парикмахеры и прочее. Вообще, сервис у них в этом смысле слабый. Дорого и некачественно — тяп-ляп. Они не умеют делать аккуратно, они могут от души наляпать!»

Вот как делают пиццу, например, от широкой души.

«Так же и маникюр тебе сделают: «Нормально! Классно! Хорошего тебе дня! Сойдет!»»

Молодежь

«Я не раз разговаривала с итальянцами, и в дружеских беседах они спрашивали, чем я занимаюсь. Я рассказывала о себе, о своих планах».

«”А сколько тебе лет?” — «23-24″. У них это вызывало приятное удивление, потому что в Италии до 30 лет ты ребенок. Когда в обществе говоришь, что тебе 25, сразу начинают: „Ой, какой ребенок, какая маленькая!“ — „Пикколина!“ К тебе сразу относятся очень снисходительно, как будто ты только к сорока созреешь.

До 35 лет они живут только развлечениями, путешествиями, у ребят нет понимания, кем они хотят быть».

Образование

«Итальянцы очень поздно заканчивают образование: они оканчивают школу, лицей, потом они где-то путешествуют, потом сидят на родительской шее, ищут себя, думают, куда бы им поступить. Многие идут работать, минуя высшие учебные заведения.

Если речь идет о государственном университете, то у них такая система: пока не сдашь, можешь повторять год, пока не надоест. То есть ты не сдал экзамен, на второй год, на второй год… День сурка! Их не выгоняют. Дай бог к 30 они получают высшее образование.

Я жила с флорентийкой, которая оканчивала в 28 лет университет. У нее была жуткая депрессия. Я спросила: «Франческа, что с тобой происходит?» Она мне объяснила, что в Италии такая схема, что работодатель платит минимальный налог за сотрудника, которому до 30 лет. Но до 30 лет у них получают образование 10%. Если тебе 28 или 29, никакой работодатель тебя не возьмет на год. Тебя обучать только год, чтобы после 30 лет ему за тебя платить колоссальный налог. И поэтому они в таком состоянии подвешенном».

Мужчины

«Вспомнила интересную фразу подруги-сокурсницы в Италии об итальянских мужчинах. Ради того, чтобы возобновить общение с отцом-итальянцем, она, москвичка, переехала в Италию, выучила язык. Она жила там дольше, чем я, дружила с итальянцами. И сказала мне: «Когда ты встречаешься с мужчиной в России, все твои проблемы — его проблемы, когда встречаешься с мужчиной-итальянцем, все его проблемы — твои проблемы». Это действительно так.

Изначально я думала, что итальянцы — это мой типаж. Оказалось, что мужчины у них очень инфантильные, все нытики, как бы брутально они ни выглядели: с татуировками, бородой, истинным взглядом самца. Это явление в разговорной речи у них называется «маммонэ» («маменькин сынок»). Они абсолютно этого не смущаются. Для них слово женщины — закон».

Мужчины — нытики, и это самая большая проблема.

«Вот пример: мы жили в 300 метрах от большого супермаркета. У нас были друзья-итальянцы. Пошли купить попить-поесть. Возвращались из супермаркета, отдали мальчику пакеты, не очень тяжелые, небольшие, а он шел и ворчал, почему мы не поехали на машине.

Они жалуются на все. Выпьют чашку кофе — «Фаскифо!» («Не тот кофе!») Принесут пасту: «Моя мама готовит лучше!» «Боже, как жарко!», «Боже, как холодно!», «Это все не так!». Им все не так. Видимо, из-за того, что все слишком хорошо, они очень капризны. Девушки у них проще».

Европейские ценности

«В моей среде люди были очень далеки от общепринятых в нашей стране ценностей. 50-летних преподавателей мы не воспринимали как 50-летних. Они все чайлдфри, жуткие тусовщики. У нас такое было, что кто-то устраивал тусовку, звонил профессору, приглашал его, и он приходил. На час-другой, но заглядывал.

Многие итальянцы совершенно не обременены ничем, занимаются только карьерой, своими интересами, тусовками, путешествиями».

Итальянец Роберто и молдаванка Ефимия, друзья нашей семьи. Счастливые молодожены.

«Они реально начинают задумываться о создании семьи только ближе к сорока годам. Очень интересную версию мне рассказала одна итальянка. Она преподавала мне итальянский язык в Риме. По ее словам, так как итальянские женщины очень поздно рожают, у них не реализован материнский инстинкт, что влияет на их гормональный фон. Итальянки бывают очень агрессивны и несдержанны, особенно в отношениях. Нередка ситуация, когда посреди дороги семейная пара выясняет отношения: жена кричит на мужа, а он стоит, все терпит и ничего ей не отвечает.

Мало того что там матриархат с женщиной во главе семьи, так и еще они, сами женщины, дерганые очень».

Дружелюбие в кафе

«Если приходишь в заведение во Флоренции, даже если это какой-то небольшой ресторанчик, там домашняя кухня и относительно невысокие цены. Там на тебя не смотрят как на потенциального клиента, который приносит доход. Стараются сделать все, чтобы ты получил удовольствие.

Недавно была во Флоренции на концерте Radiohead. Мы зашли с подругой поужинать в ресторанчик, который был недалеко от нашей гостиницы, в центре. Мы там заказали себе по бокалу вина, блюда. Поели, просим счет, подходит к нам официант, которого я помню еще с институтских времен. Он спрашивает: «А как же сладкое?» Мы: «Спасибо, не стоит, мы наелись». Он: «Нет, вы не можете уйти без домашнего тирамису». Приносит большую порцию тирамису на двоих, доливает вино, которое мы не заказывали, — десертное. Потом: «А как же кофе, итальянские традиции, разве вы забыли?!» Они после каждого приема пищи пьют эспрессо. Действительно помогает, когда ты сытно поел».

И он принес кофе, это была максимальная дружелюбность. К слову, в счет все угощения включены не были. И во многих других ресторанах то же самое. Приносят комплименты, вкусности. И это не показная вежливость.

Чувство стиля

«У них очень развитый вкус. И стиль. В крови. Все итальянцы в душе художники и творцы. У девушек не принято ходить на каблуках, по крайней мере во Флоренции. Даже если у тебя скромные классические лодочки, сигналят машины и люди обращают внимание. В университете спрашивают: «Ты сегодня идешь на свидание?»»

У них не принято ходить на каблуках. Это просто неудобно, брусчатка везде.

Отношение к русским

«Двоякое отношение, честно говоря. Я жила с украинкой. Ей 30 лет, она приехала в Италию искать мужа: не учиться и не работать, а встречаться с мужчинами. А итальянцы, европейцы не разделяют: ты русская, украинка. Психологически у них откладывается, что славянская девушка — она легкодоступна, на все согласна, приехала выходить замуж. Когда ты ведешь себя иным образом, вызываешь какое-то двойное уважение у местных, потому что они ожидают от тебя несколько другого поведения.

Я не могу сказать, что это стереотип, потому что действительно многие туда приезжают выходить замуж».

Русские вечера, русская кухня

«Мы иногда с девчонками устраивали русские вечера, готовили блины с икрой, оливье и прочее. Итальянцы были в восторге от русской кухни. Я не помню, кормили ли мы их борщами, но что касается наших хард-майонезных салатов, блинов, выпечки — они в восторге».

«На самом деле у них тоже есть наш оливье, только называется «инсалата русса», что в переводе — «русский салат». Но готовят они его отвратительно, если честно. Картошка, морковка, залитые майонезом, и это продается в любом супермаркете. А когда я приготовила настоящий оливье, они были в полнейшем восторге. Я им даже потом оставила рецепт настоящего русского оливье».

Путин

«В Европе, не только в Италии, очень его уважают и относятся с некой опаской. К нашей власти такое отношение. Взрослое поколение с особым уважением относится к политике Путина и часто ее обсуждает, по крайней мере в моем окружении были именно такие итальянцы. У более молодого поколения тоже есть уважение, но на фоне страха, опаски. И это тоже неплохо».

Почему не осталась

«В каждой стране свои проблемы. Когда я вернулась на родину, очень часто слышала вопрос: «Почему ты не осталась?» Как почему?! Помимо моих внутренних душевных ощущений, действительно: одно дело путешествовать, быть туристом везде хорошо. Другое дело — жить. Потому что там тоже есть свои пробелы в законодательстве, свои подводные камни. Очень много причин, почему я не осталась».

«Не было душевного комфорта. Любовь к родине. Хотя могу сказать, что Италия навсегда останется моим местом силы и вдохновения!

Если говорить о карьере, то после окончания университета, учитывая, что я русская, если бы я пришла со своим дипломом в определенный бренд, мне бы предложили поработать консультантом в зале. Очень много русских туристов, сейчас ценится знание русского и китайского языков».

«Продавцы у них нормально зарабатывают, но это не то, к чему я стремилась».

«После переезда в Москву было тяжело возвращаться от накопившихся проблем в неизвестность. Тяжело было говорить на русском, перестроился мозг, забывала слова, неправильно строила предложения, потом адаптировалась».

Мысли об эмиграции

«Это никогда не было идеей фикс, то есть что я точно хочу уехать из России, потому что я жуткая патриотка, обожаю наш менталитет, наш юмор, русский рок, и всего этого мне очень не хватало.

После пяти лет жизни в сказочной, но чужой стране я вернулась в Россию еще большим патриотом. А Италия навсегда останется в моем сердце: я научилась ее любить и воспринимать такой, какая она есть!»

Сейчас Ольга работает в Москве — креативным менеджером в санкт-петербургской компании, которая занимается производством женской одежды. Иногда путешествует по миру, как в качестве туриста, так и по работе. Радуется жизни, одним словом.