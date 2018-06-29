5 типов людей, которых нужно исключить из своей жизни

На самом деле этих типов может быть больше. А некоторые люди сочетают в себе сразу несколько из тех качеств, которые мы перечислим ниже. В конце концов, тебе решать, с кем общаться, а перед кем закрыть вход в свою жизнь. Но не важно, связывает тебя с человеком дружба или любовь, это не должно тебя останавливать от попытки прекратить с ним общение, если оно доставляет дискомфорт. И особенно если этот человек представляет собой один из перечисленных типов личностей.

1. Критик

Ты когда-нибудь был знаком с человеком, общаясь с которым постоянно чувствовал себя в роли подсудимого? Неприятное ощущение, особенно когда преступления твои незначительны, а вердикт выносит не судья в мантии, а какой-то мудак. Проблема критиков заключается в том, что их словами и действиями движет не желание помочь — они критикуют, потому что таким образом оправдывают собственные неудачи. Как правило, это люди с низкой самооценкой, а их поведение — своего рода защитная реакция. Критик никогда не даст тебе полезный совет — он способен лишь указать на твои ошибки. При этом такой человек на станет оскорблять тебя напрямую. Но он будет высмеивать твои убеждения, мотивы, вкусы и даже внешность. Прекрасный пример критики, это когда партнер не спрашивает о причинах, но упрекает за последствия. Например, ты опоздал на встречу с девушкой, а она вместо вопроса «что случилось?» говорит: «Я устала тебя ждать!». И задумайся над тем, не являешься ли ты таким же критиком, особенно в те моменты, когда предложение помочь вместо упрека было бы очень кстати. Пример с опозданием описывает проблему лишь поверхностно, но главную мысль, мы надеемся, ты понял. Фигово быть подсудимым всегда, особенно когда нет состава преступления, а вероятность амнистии исключена.

2. Пассивный агрессор

Теперь рассмотрим другую ситуацию. Ты спрашиваешь у своей девушки, все ли у нее в порядке, а она тебе просто отвечает: «Да». И все бы ничего, но по интонации в ее голосе и взгляду тебе кажется, что она желает разрубить тебя на кусочки бензопилой, а останки — скормить бродячим псам. Если тебе подобное знакомо, то значит, ты сталкивался с проявлением пассивной агрессии. Теперь давай от частного перейдем к общему и рассмотрим этот случай более широко. Пассивный агрессор — это человек, который использует неочевидные поведенческие приемы, чтобы выразить свое недовольство. Он не высказывает свои претензии прямо, заставляя при этом человека оставаться в сомнениях. Его главное оружие — молчание или сарказм. «Все в порядке?» — «Да». «Ты на меня злишься?» — «Нет». А вдобавок может свой ответ сопроводить еще и сомнительным комплиментом. При этом интонация в голосе и поведение говорят об обратном. Спекулируя на твоей совести, пассивный агрессор заставляет тебя мучиться в догадках. Общение с ним сродни прогулке по минному полю. Ты никогда не знаешь, на что он обиделся, ведь он не говорит! Ну раз не говорит, то тогда зачем тебе с ним вообще общаться?

3. Нарцисс

Если не уверен, знаешь ли ты хоть одного нарцисса, то вспомни, нет ли среди твоих знакомых людей, которых опоясывает священный ореол. Они боги, мессии, лучшие из людей! Таковыми, по крайней мере, они сами себя считают. Если отбросить шелуху преувеличения, то по сути мы правильно описали нарцисса. Ну ладно, ореола у них нет. Зато есть доведенная до абсолюта любовь к себе. И, казалось бы, что в этом плохого? Ну кто не любит себя? Особенно сейчас, когда социальные сети лишь стимулируют самолюбование и хвастовство. Не веришь? Тогда подумай об этом, когда будешь делать сотое за день селфи. Но нарциссизм — это больше, чем самолюбование. Нарцисс не просто ставит себя на высокий пьедестал — он с него не слезает и уже вполне там обжился. А потому смотрит на остальных свысока. Нарциссы с трудом идут на компромиссы, постоянно испытывают недостаток внимания и все время требуют к себе сочувствия. Если среди твоих близких есть такой человек, то будь готов без остановки слушать рассказы о его делах и проблемах. Нарцисс способен привлечь к себе внимание даже в самых, казалось бы, неподходящих для этого случаях: например, посвятить тост себе на чьем-то дне рождения или свадьбе. Но проблема зарыта там, где ее никто не ищет. На самом деле нарцисс себя ненавидит. Вся его тяга к самолюбованию, всеобщему вниманию и похвале произрастает из заниженной самооценки. Любого человека больше всего злит, когда обижают любимых ему людей. Поэтому нарциссы приходят в ярость, когда обижают их самих. После этого они готовы уничтожать все вокруг, включая и ваши отношения.

4. Нытик

Жизнь каждого из нас полна проблем. Вот ты, например, читаешь эту статью, а сам параллельно думаешь о квартальном отчете или о том, что пора менять свечи в машине, а до зарплаты целых две недели. Ну это еще мелочи — бывают проблемы и посерьезней. И как быть, если при этом рядом с тобой есть человек, который постоянно тебе жалуется? Все просто: перестать с ним общаться. Зачем тебе это? Одно дело, когда у близкого человека проблемы, с которыми ему одному не справиться. И если он просит тебя о помощи, то предоставить ее — твой долг. Другое дело, когда человек жалуется тебе по любому поводу. И неважно, существенной является проблема или нет — просто у него такая манера общения. Как человек, сам обладающий кипой нерешенных дел, ты знаешь, что нытьем делу не поможешь. Вот пусть и он решает свои проблемы, а не грузит ими тебя. Помочь ты ему не можешь, тогда на кой черт его слушать?! Если человек в общении с тобой не может говорить ни о чем, кроме своих проблем, то ты ему не интересен. Тогда в чем заключается твой интерес? Не оставляй времени для грусти, когда жизнь кажется невыносимой

5. Антиобщественная личность

Это обширное понятие, которое может в себя включать разные признаки асоциального поведения, включая социопатию или психопатию. Нас с детства учили быть терпимыми, не судить людей строго и все такое. Но не любить себя — значит и не любить остальных. А любящий себя человек не будет подвергать свои интересы риску. А именно это и может произойти при взаимодействии с асоциальными личностями. Зачастую им свойственно хищническое поведение в обществе. Они игнорируют чувства и интересы других людей и способны запросто использовать их для достижения своих целей. Их асоциальность не является признаком глупости. Напротив, эти люди, как правило, умны и расчетливы. Они живут в своей нравственной парадигме, которая намного уже той, в которой пребывает обычный человек. Доверять асоциальному человеку нет смысла, потому что твое доверие для него так же бессмысленно, как и другие общечеловеческие ценности. А если не можешь доверять, то и зачем общаться? 7 качеств социопатов, о которых ты не знал