В сеть попало видео с повзрослевшими детьми Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

28 июня выдающейся российской спортсменке Ляйсан Утяшевой исполнилось 33 года. В сеть попала милая видеозапись из ресторана, где Воля и Утяшева с близкими отмечали семейный праздник. Поклонники пары в восторге от умилительных танцев и песен, посвященных маме. Отец семейства, как опытный ведущий, торжественно объявлял выход на импровизированную сцену Роберта и Софии.

Долгое время Павел и Ляйсан скрывали от посторонних глаз своих детей. В сети редко появлялись фотографии с малышами. Зато сейчас, когда ребята подросли, в аккаунтах родителей стали появляться фото и видео с их участием.

В своем Instagram Воля опубликовал фото супруги и нежные слова-поздравления.

— Сегодня у тебя день рождения. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты жила, как на этой фотографии. Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя. А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой! — подписал фото Воля.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Ляйсан Утяшева пыталась отнять работу у Юрия Дудя.