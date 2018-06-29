Поэт Маша Рупасова опубликовала три новых стихотворения

При новых стихотворения появились в открытой записи на странице поэта Маши Рупасовой. Она задала вопрос: «Интересно, разрешат мне назвать книжку „Дедушка, ты гдедушка?!“? Вот бы разрешили». И попубликовала три летних стишка оттуда.

Они так понравились редакции Chips Journal, что мы решили присоединиться к 155 пользователям, поделившимся страницей поэта:

ДЕДУШКА

Дедушка! Ты гдедушка? Потерялся, что ли, ты?! Я ищу тебя, Грущу! Вижу — грядки Политы.

Вижу мяту на столе, Куры просят Хлебушка. Скучновато на Земле Без тебя, Нигдедушка!

Вдруг меня со всех сторон Обнимают, грустную! Это дед! Вручает он Мне малину вкусную.

Нас опять на свете двое! Я домой его тащу: Больше деда одного я Никуда Не отпущу!

ГДЕ РАСТУТ БАБУЛИ

Где растут бабули? В солнечном Июле Ищите в огороде их Под кустом смородины. Выходите В огород Да глядите пристально: Кто там Песенку поет Под травой и листьями? Кто у нас Седовлас, На платке — горошины? Это бабушка нашлась! — Спелая, Хорошая.

ДЕРЕВЕНСКАЯ КРАПИВА

Я люблю тебя, Крапива, Потому что ты красива.

Потому что ты меня Ждешь у тихого плетня, Провожаешь до реки, И шаги твои легки.

Мы сидим с тобой, крапива, Под огромной старой ивой, Наблюдаем за рекой, А внутри у нас — Покой.

Я люблю тебя за это. Я люблю тебя за лето.

В обзоре самых лучших книг июня редакция Chips Journal рассказывала о книге Маши Рупасовой «Сказка о царе колбаске». Рецензию на эту книгу стихов можно прочитать здесь.

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