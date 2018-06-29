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Почему известный актер сорвался со скалы
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Андрей Ростоцкий: почему известный актер сорвался со скалы 

Русская семерка 20 минут назад
Фото: Русская семерка
Андрей Ростоцкий родился в звездной семье, к 45 годам сделал успешную карьеру в кино. Он был полон творческих планов. Однако судьба распорядилась по-своему.

Талантливый человек талантлив во всем

Отцом Андрея был знаменитый режиссер Станислав Ростоцкий, дважды номинированный на премию «Оскар» за прогремевшие на весь Советский Союз картины «А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо». Матерью — киноактриса Нина Меньшикова, известная по роли Веры в фильме «Девчата». Мальчик учился в английской спецшколе, но с детства отнюдь не был паинькой: сверстники даже прозвали его «Бешеным», так как, несмотря на небольшой рост, Андрюша то и дело кидался в драку. Еще учась в десятом классе, младший Ростоцкий поступил вольнослушателем во ВГИК, в мастерскую Сергея Бондарчука. Потом были роли в фильмах «Это мы не проходили», «Они сражались за Родину», «Дни Турбиных», «Конец императора тайги», «Эскадрон гусар летучих». Любопытно, что актеру аж семь раз довелось играть последнего российского императора Николая II: в картинах «Мать», «Запрещенные люди», «Свой крест», «Европа танцевала вальс», «Сны» и «Раскол». Всего Андрей за свою жизнь сыграл около сорока ролей. Параллельно со съемками Ростоцкий исполнял каскадерские трюки, занимался режиссурой, вел телепрограммы, преподавал сценический бой и фехтование в Московском коммерческом институте современного искусства, работал инструктором школы выживания «VITALIS», участвовал в экспедициях вместе с известным путешественником Виталием Сундаковым. В качестве хобби он освоил ремесло столяра-краснодеревщика: сам делал мебель, а также курительные трубки и мундштуки. Ростоцкий был лауреатом множества премий, а в 1991 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Трагедия в Сочи

В мае 2002 года Ростоцкий прибыл со съемочной группой в окрестности Сочи, где планировались съемки картины «Моя граница» по заказу киностудии имени Горького. Остановились в санатории Министерства обороны «Кудепста». Но съемки не начинали, сначала режиссер хотел присмотреться к натуре. А найти ее, по его мнению, было не так-то легко. Утром в воскресенье 5 мая Ростоцкий в очередной раз отправился на поиски съемочной натуры. Водитель пограничного «уазика», которого прикрепили к режиссеру, по его просьбе повез его в район горнолыжного курорта «Красная поляна». По пути Андрей несколько раз просил остановиться, чтобы осмотреть окрестности… Но, судя по всему, все было не то… И вот они добрались до безлюдной скалистой местности. Внимание режиссера привлекла одна из скал, расположенная у водопада Девичьи слезы. Он вылез из машины и, попросив шофера подождать, принялся взбираться по склону. В этих краях иногда бывали альпинисты, но те, как правило, имели при себе страховочные тросы. Ростоцкий же понадеялся на свой каскадерский опыт: ведь ему не раз приходилось выполнять в кино сложнейшие трюки, которых потом больше никто так и не смог повторить… В общем, о страховке он и не подумал.
Однако напрасно Андрей Станиславович рассчитывал на то, что его и на этот раз не подведет удача. Вскоре он, потеряв равновесие, сорвался вниз с 30-метровой высоты… По одной из версий, шофер привез израненное тело режиссера обратно в санаторий. Ростоцкий был без сознания. «Скорая» отвезла его в Хостинскую районную больницу. По другой версии, «Скорую» вызвали по мобильному прямо к водопаду, приехали сразу две машины — из Красной Поляны и Адлера. Но к тому моменту прошло уже больше часа. Так или иначе, Ростоцкий оказался в больнице. Главврач, увидев пациента в коме, сразу же понял, что тот не выживет: помимо переломов всех четырех конечностей, у него была очень серьезная черепно-мозговая травма. Тем не менее, Ростоцкого повезли на операцию. Он скончался прямо на операционном столе.

Версии гибели

Гибель актера и режиссера, разумеется, вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые издания напечатали, что якобы Ростоцкий сорвался со скалы в состоянии алкогольного опьянения. Но впоследствии по телевидению показали выступления очевидцев, которые все как один уверяли, что ни в тот день, ни накануне он не прикасался к спиртному. Выдвигались и различные мистические гипотезы гибели Ростоцкого. Кто-то видел знак судьбы в том, что водопад, возле которого произошла трагедия, носит такое грустное название — «Девичьи слезы». Может, место дурное? Кто-то уверял, что Высшие силы наказали режиссера за то, что тот решил трудиться в Пасху, которая как раз пришлась на день его смерти. Хотя можно ли эту поездку назвать в полном смысле слова работой?
Кстати, 20 сентября того же года в Кармадонском ущелье (Северная Осетия) во время схода ледника Колка погиб еще один артист и режиссер — Сергей Бодров-младший, прибывший с группой на съемки фильма «Связной». Их завалило в ущелье. Тела Сергея и его товарищей так и не были найдены…
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