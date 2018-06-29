Почему не стоит реагировать на оскорбления

Отними у человека его мнение, и ты травмируешь его. Но если ты на словах хочешь причинить ему вред, а у него есть свое мнение, то и вреда никакого не будет. Ведь то, что не способно сделать его хуже, чем он был раньше, также не сделает хуже и его жизнь.

Этими словами мы хотим погрузить тебя в тему сегодняшней статьи. А поговорить мы собираемся о мудром совете Марка Аврелия, который сохранился до наших дней из собрания личных заметок мыслителя. Эти размышления римский император записывал скорее для себя, не думая, что они будут когда-либо опубликованы. А зря, ведь его советы, особенно тот, что мы разберем сегодня, очень пригодились бы каждому. Потому что Аврелий дает не просто жизненные рекомендации, а показывает пример силы противостояния миру с его трудностями и пороками. Если свести цитату до более лаконичной формулировки, то Марк Аврелий хотел сказать следующее: «Откажись от страдания, и ты не будешь чувствовать себя уязвимым. А если ты не будешь уязвим, то тебе не страшна никакая боль».

Что это значит

Ни один человек не способен навредить тебе, если ты сам этого не позволишь. Чтобы ни говорили другие и какие бы действия они ни совершали, если это не способно причинить тебе прямой вред, то по сути для тебя ничего не изменится. Оскорбленность, травмированность, смущение или злость — это всего лишь эмоции. Ты имеешь на них право, но только в тех пределах, когда это не разрушает твою жизнь. Поговорку про лающих собак и караван помнишь? Так вот, ты в ней должен быть тем самым караваном. Если ты понимаешь, что сказанное в твой адрес для тебя ничего не меняет, а лишь вызывает эмоциональную реакцию, то, значит, и не стоит уделять этому слишком большое внимание.

Почему это важно

Поддаваясь на провокации другого человека, ты частично предоставляешь ему власть над собой. И особенно обидно, если этот человек тебе совершенно незнаком. Твои эмоции и твой разум должны быть полностью подконтрольны тебе. Если кто-то пытается тебя оскорбить или как-то задеть словами иначе, то по сути он не влияет на тебя никак. Скорее всего, ему даже безразличен ты сам — ему лишь важна твоя реакция. Так он подтверждает свою значимость и компенсирует отсутствие смысла в своей жизни. Ты реагируешь — значит, он тебе небезразличен, а это пусть и негативный, но хоть какой-то эффект. Отвечая ему тем же, ты рискуешь стать похожим на него. Самое худшее, что ты можешь для него сделать, — это игнорировать попытки тебе насолить.

«И что теперь, — спросишь ты, — спускать всем с рук любое хамство?». Отвечаем: «Нет. Не любое». Твоя реакция должна соответствовать масштабу нанесенного вреда, а главное, тому, от кого он исходит. Если на тебя будет лаять собака, ты же не встанешь на четвереньки и не будешь лаять в ответ, верно? Придерживайся этого же принципа и с людьми. Равный тебе не позволит себе опускаться до уровня беспочвенных оскорблений — это удел слабаков и неудачников. Так зачем тогда реагировать на них и выяснять с ними отношения? Если тебе или другим людям угрожает прямая опасность или действия постороннего способны нанести вред твоему здоровью, чести или репутации, то ты обязан решить подобную проблему в соответствии с ситуацией. В остальных же случаях мелочные замечания, оскорбления, ложь и сплетни не заслуживают твоего внимания. И лучший способ защиты от них — не придавать им значения.

Вспомни еще раз слова Марка Аврелия: «Если это не делает тебя хуже, то и твоя жизнь от этого хуже не станет». Вот и подумай, способно ли чужое негативное мнение сделать тебя хуже? Как люди древности решали проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня