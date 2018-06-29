7 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчине, если у него осечка

Как говорится, это случается даже с лучшими из нас. То есть из них. Усталость, переутомление, слишком много выпил, просто никак не может завестись — причин может быть тысяча. Но по какой бы причине не случился промах, вот фразы, которые точно его не утешат.

18+

«А раньше это случалось?»

Меньше всего в такие моменты парню хочется вспоминать о своих прошлых осечках. Да и какого ответа ты ждешь? «Да-да, помню, в 92-м, я тогда еще с Алиной из параллельной группы встречался…»

Если этого никогда не бывало прежде, он будет переживать, что ты станешь думать, что он неудачник. Если это произошло не впервые, ему не захочется делиться с тобой в такой момент историей своих неудач. А кому захочется?

Поэтому воздержись от своего раздраженного любопытства.

«Слушай, не волнуйся, со всеми бывает»

Неудача любит компанию? Не думаем. Тебе наверняка хочется, чтобы он почувствовал, что не единственный лузер на планете, но ему-то не хочется примыкать к этому унылому лагерю. Он лев, он победитель, а не тот, с которым «тоже бывает».

Не говоря уже о том, откуда тебе знать, как бывает со всеми. У каждого твоего партнера случалась осечка? Нет? Откуда тогда? Читала? А зачем ты читала об этом? В общем, список неловких вопросов, которые могут на тебя посыпаться, просто потому что он расстроен и раздражен, можно продолжать до бесконечности. Неизвестно, куда это вас заведет.

«Мне часто тоже не хочется»

Правда? И как часто? Если хочешь окончательно втоптать его самолюбие в грязь, сжечь, а прах развеять над Атлантическим океаном — запиши себе эту фразу, она сработает. То есть мало того, что у него не работает член, так еще и когда он работает — тоже дела идут не ахти. И когда ты срываешь с себя одежду в духе «я вся горю», ты думаешь только о том, выключила ли ты плиту на кухне. В общем, давай обойдемся без сочетаний «часто» и «не хочется» в одном предложении.

«Ой, да забудь об этом! Пойдем фильм посмотрим»

Оно бы, может, было бы ничего, если бы ты не вывесила большой плакат: «Видала я и поинтереснее зрелища — вот новая „Пила“ вышла, там у ребят таких проблем не было». Наверное, тебе кажется, что переключить его внимание на что-то другое — хороший способ, но он не щенок, которого легко увлечь новой игрушкой и который через 10 секунд уже не помнит, чем занимался до того. У него прямо сейчас есть проблема, и тебе не следует закрывать на нее глаза и показывать, что тебе по большей части плевать на нее.

«Может, тебе попить какие-нибудь таблетки?»

Во-первых, пить таблетки и вообще прибегать к медикаментозному лечению нужно только после консультации с врачом и если проблема регулярна. В остальных случаях это не болезнь, просто усталость или стресс. Во‑вторых, честное слово, не надо накручивать его еще больше — он и без того переживает и нервничает?

«Мне все равно, правда. Я люблю тебя не за это»

Вообще, все, что начинается со слова «мне все равно», — не очень здорово. Этой фразой ты даешь ему знать, что если бы ты гналась за отличным сексом, точно выбрала бы не его. И это… ну… унизительно, если называть вещи своими именами.

«Со мной что-то не так?»

Не надо переключать внимание на себя. Когда одному партнеру плохо, не стоит говорить: «Ой, а вот знаешь, как плохо МНЕ?» Он, конечно, бросится доказывать тебе, что ты прекрасна и удивительна и если бы у него было три, поднялись бы все три, это он, он подлец.

Правда в том, что он не подлец. И дело, скорее всего, не в тебе. Просто такое происходит время от времени.

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