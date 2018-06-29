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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев — о жене, сыне, рыбалке и Черчесове
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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев — о жене, сыне, рыбалке и Черчесове 

Чемпионат.com 53 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
О том, как хулиганил в детстве, как воспитывает сына и какие фильмы смотрит вместе с женой.
Игорь Акинфеев в интервью РФС ТВ рассказал о нефутбольных моментах своей жизни. О воспитании сына, школьных двойках, экстремальных развлечениях и «хитростях» своей супруги.
(о желании прыгнуть с парашютом): — Если не мечта, то желание и такие мысли всегда были. Но в последнее время не хочется пока. Адреналина и так хватает. Всё-таки это, наверное, любят люди, которые адреналина не до конца получают, или нужно быть фанатиком дельтаплана, парашюта и всего остального. Я пока к этому не готов.
(о детстве): — В детстве и столы дома ломал, и зеркала с братом били дома. И в футбол играли, и дрались. Конечно, это всё было, я был совершенно нормальным ребёнком. Случай со сброшенным внизБыло, конечно такое, но это друг мой — Серёга, с которым до сих пор дружим. Я в этом косвенно только участвовал, поэтому тут я чист. Он хотел проверить, взорвётся огнетушитель или нет. Молодые были, придурки. Слава богу, что всё обошлось, никого не было внизу, и он просто там разлетелся и не взорвался.
(о других экстремальных происшествиях): — Самое экстремальное было в Вене. Там есть парк аттракционов. Садишься в катапульту — и тебя на триста метров она выстреливает. Всё это записывается на камеру. Это была вообще бомба. Я сел с администратором, надо было видеть его лицо. Моё лицо, конечно, было таким же, но я понимал, что камера снимает, поэтому надо быть сдержанным, а творил чудеса. А когда мы полетели вниз головой — там же сначала выстреливает, а потом переворачивает, и ты вниз летишь — я услышал всё. Вот таким словарём.
(о роли капитана): — Капитанство — не ходить за кем-то, подсказывать или смотреть. Ты должен быть просто в коллективе, в нужный момент подсказать ребятам, где-то собрать народ, поговорить, мини-собрание сделать. Не скажу, что я провожу какие-то партсобрания. Я стараюсь, чтобы в коллективе была гармония. Если кто-то не хочет чего-либо делать, ты не можешь его заставлять, ты можешь ему сказать: «Давай в следующий раз…». Такие вещи надо находить.
(о доме в деревне): -Я мечтаю, и жене своей говорил, что с футболом закончу — и на старости лет купим дом в деревне. Будет и коза, и другие животные. Конечно, я глумлю, травлю. Попробовать, может быть, и хочется, но понимаю — на неделю максимум, и всё.
(о своем хобби): — Все знают, что для меня приоритет — рыбалка, на которую, к сожалению, последний год я выбраться никак не могу. Это такая мечта для меня: чтобы меня никто не трогал, а я на три-четыре дня сел отдохнуть — и чтобы вообще никого не было.
В Таиланде мы с женой ездили на рыбалку — там англичане держат на острове Самуи платный пруд. Платишь — и четыре часа «гарантированной рыбалки». Это значит, что ты гарантированно поймаешь рыбу. Тебе дают беседку, огромные удочки — закидываешьспиннинги и ловишь. Мы сидели час, два, три. Спрашиваю: «Какая же она гарантированная, если мы не можем ничего поймать?» — и клюнуло. Там был большой пруд, и мы где-то в середине были. Я думаю: «Попалась» — и начал тащить. Рыба начала гулять по всему пруду, я ходил с удочкой туда-сюда, вытаскивал её сорок минут. У меня такими «банками» сталируки… Не помню, как называлась рыба, она из вида сомовых. Она была весом 24 кг, и где-то сорок минут я её тащил. Из снастей у меня есть спиннинг и удочка.
(о Черчесове): — Он кажется таким жёстким человеком. Многие думают, что он тиран, но это не так. Это человек, который поиграл в Европе, потренировал достаточное количество хороших команд. Каждый может увидеть и оценить, что ничего такого нет.
(о результатах сборной): — Я всегда говорил: нужно не пытаться пройти в полуфинал или финал. Команда должна играть, и играть на хорошем уровне. Всё упирается в результат. Когда команда играет хорошо, должен быть результат. Если нет результата, как бы ты ни играл, будет плохо. Никогда в жизни ты не будешь для всех хорошим. Сборная должна играть хорошо и показывать результат.
(о том, строгий ли он отец): — Ну, да. Могу крикнуть. Конечно, мы детей не бьём дома… Считаю, что нельзя бить ни своего, ни чужого ребёнка. Это неправильно. Когда взрослый человек теряет контроль, это глупо.
В основном — наказываю сына, конечно. Он же хулиганит. Последний раз он выдавил на руки крем, вытер об шторы. Бедные шторы четыре года висели чистенькие, новенькие — а сейчас их приходится в химчистку сдавать. Причём там такие шторы плотные, что их реально надо в химчистку. Я строго попытался узнать: «Даня, объясни, почему ты это сделал». Он говорит: «Папа, извини». Когда мама положила трубку, он начал плакать. Жена говорит: «Папа тебя не обижал, он просто спросил». Это же дети. Мне кажется, психика закладывается с раннего детства, с рождения. Если ребёнок плакса, или ты его ругаешь и обижаешь, потом вырастает не то, что хочешь.
(о футболе и школьных оценках): — У меня только футбол был. Я же уходил на тренировку с последнего урока всегда, и мне ставили два при мне сразу. Я говорил «Спасибо», забирал тетрадь и уходил. На тот момент у меня только футбол в голове был. Я хотел, просто хотел. Когда люди хотят чего-то добиться, они добьются в любом случае.
Бывало, что идёт контрольная, и она может задержаться. 15 минут перемены же есть — и на них учителя задерживали. А я уже не успевал на тренировку. Говорю: «Я всё». Меня в ответ спрашивают: «Как всё?». Я отвечаю: «Ну, мне на тренировку надо ехать». Учитель говорит: «А я тебе два поставлю». Я подошёл, отдал тетрадку, мне поставили два — и я уехал на тренировку.
Конечно, опаздывал иногда, но я всегда приезжал. Когда не было денег, я устраивал истерики, плакал — и родители занимали деньги, чтобы я ездил на тренировки.
(о главном дядьке в команде — Габулове): — Ну посмотрите на него — он старый уже. Конечно, дядька. Старый дядька Володя. С Габулом я давно знаком, так что знаю все его замашки и шуточки. Может, где-то мне может быть уже не так смешно, как пацанам, но мы вдвоём начинаем травить ребят.
(о досуге с женой): — Мы с ней смотрим на AppleTV, на котором все новинки выходят. В кинотеатр очень редко ходим, потому что дети, школы, садики и всё остальное. У нас всегда дилемма: я люблю комедии посмотреть, потому что я лёг вечером отдохнуть, расслабиться, чайку попить. Мы делаем чай, бутеры лёгкие, садимся — и она говорит: «Давай это посмотрим». А это драма. Я говорю: «Нет, драму не хочу». Она отвечает: «Ну это классный фильм, там режиссёр с „Оскаром“. Но женщина — существо хитрое, она выигрывает всегда. Говорит: „Комедий хороших нет“. И я сдаюсь: „Ну, давай драму посмотрим, ладно“.
(о своей любви к пению): — Я всё пою. Александр Серов — „Я люблю тебя до слёз“. Супруга не поёт. В караоке очень редко выбираемся, но если выбираемся, то можем исполнить супер-композиции. Я всем пою. Репертуар у нас большой, но в основном у нас русские песни. Моя жена любит песню „Северный олень“.
(о самом нелюбимом вратарском упражнении): — Сооригинальничать можно? Доставать мяч из сетки в игре. Вот это самое нелюбимое и противное для любого вратаря, кто бы что ни говорил.
Видео можно посмотреть на официальном канале сборной России по футболу в YouTube.
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