Занятия для него: что делать мужчине, когда в сексе ты сверху?

Поза наездницы обычно радует обоих. У тебя появляется контроль над действиями, а ему открывается прекрасный вид на тебя. Однако он может и не просто лежать! Вот несколько советов профессионалов, которые стоит передать партнеру.

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https://www.menshealth.com/sex-women/a19548518/woman-on-top/

1. Положить руку на пенис

Во-первых, он может помочь тебе правильно разместиться сверху. Во‑вторых, пусть контролирует наличие презерватива на месте, если вы предохраняетесь этим способом.

2. Сказать приятное

Если ему нравится то, что он видит (а ты можешь быть в этом уверена), он вполне может выразить словами свои чувства: ты прекрасна, сексуальна и достойна самого лучшего.

3. Выбрать темп

В целом, это скорее твоя задача. Но ему ничто не мешает положить руки тебе на бедра и показать, какой ритм нравится ему. Если ты тоже согласна с этим вариантом — отлично!

4. Твой оргазм в приоритете

Поза наездницы способствует обоюдному оргазму. Так что пусть он ласкает твой клитор пальцем. А лучше двумя, разведя их в форме латинской буквы V. После небольшой тренировки вы оба подберете оптимальные движения.

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