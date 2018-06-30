Ещё
Когда не поехал на море: 15 малышей, которые устроили курорт прямо дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда не поехал на море: 15 малышей, которые устроили курорт прямо дома 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Мы не едем на море? Тогда море едет к нам! Если не верите в то, что это возможно, загляните в нашу фотоподборку!
Смотрите, как эти малыши умело организовали пляжи, бассейны и даже пену морскую, не выходя из дома!
Бассейн, свежий воздух, небо над головой? Да легко!
У тебя нет даже балкона? Ерунда! Смотри на меня и учись наслаждаться жизнью при любых раскладах!
Мать, принеси-ка сюда лампу! Я еще и позагорать хочу
Дружище, с лампами осторожнее, а то потом загар не смоешь!
— А на каких пляжах белоснежный песок? — Ну, на Мальдивах… — Отлично! Сегодня мы отдыхаем на этих островах!
Песчаные пляжи — для неженок, а мы предпочитаем гравий! Тузик, кстати, тоже
Ну что вы все пляж да пляж… Искупаемся прямо здесь?
Хммм… Мне кажется или в этой ванне холодное атлантическое течение?
И вышли они из пены морской… Словно древнегреческие боги и богини
Не забудьте взять маску и трубку в ванну!
Ну что вы на меня так смотрите? Я совершаю прогулку по морскому берегу, оставляя следы на мокром песке
А что делать, если друзья ждут тебя с южных морей загорелой, а ты осталась дома?
Какой курорт без спа-процедур и косметических обертываний!
Не поехал на море? Не беда — я научу тебя отдыхать в любых условиях
Ребята, тренируйтесь! Нас ждут отели с питанием «все включено»
Фото: ОК, VK, FB, bajiroo.com, themombeat, fishki.net  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Мама Виктории Лопыревой восхитила Сеть молодостью и красотой В России зарегистрировали ребенка по имени Крым Алиса Кожикина – о проекте «Голос. Дети», озвучке мультфильма, школе, увлечениях и мальчиках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как был ликвидирован самый опасный террорист164
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту186
Привычки солдат вермахта, шокировавшие русских82
Самые известные побеги из ГУЛАГа27
Зачем Гимлер создал бордели в концлагерях17
Видео
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
12:24
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту
Безумный мир
06:43
Изобретения, сделавшие жизнь лучше
Вещи
10:14
Вещи, которые используют не так, как задумано
Вещи
12:33
Секреты, которые охраняет ЦРУ
Истории
10:16
Почему в самолётах синие кресла
Вещи
02:30
Какая судьба ждала СССР, если бы не было Горбачева
Люди Политика
05:35
Города, которые море навечно скрыло
Места
01:00
Житель Волгограда «переплюнул» танцующего миллионера
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение