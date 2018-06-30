Когда не поехал на море: 15 малышей, которые устроили курорт прямо дома

Мы не едем на море? Тогда море едет к нам! Если не верите в то, что это возможно, загляните в нашу фотоподборку!

Смотрите, как эти малыши умело организовали пляжи, бассейны и даже пену морскую, не выходя из дома!

Бассейн, свежий воздух, небо над головой? Да легко!

У тебя нет даже балкона? Ерунда! Смотри на меня и учись наслаждаться жизнью при любых раскладах!

Мать, принеси-ка сюда лампу! Я еще и позагорать хочу

Дружище, с лампами осторожнее, а то потом загар не смоешь!

— А на каких пляжах белоснежный песок? — Ну, на Мальдивах… — Отлично! Сегодня мы отдыхаем на этих островах!

Песчаные пляжи — для неженок, а мы предпочитаем гравий! Тузик, кстати, тоже

Ну что вы все пляж да пляж… Искупаемся прямо здесь?

Хммм… Мне кажется или в этой ванне холодное атлантическое течение?

И вышли они из пены морской… Словно древнегреческие боги и богини

Не забудьте взять маску и трубку в ванну!

Ну что вы на меня так смотрите? Я совершаю прогулку по морскому берегу, оставляя следы на мокром песке

А что делать, если друзья ждут тебя с южных морей загорелой, а ты осталась дома?

Какой курорт без спа-процедур и косметических обертываний!

Не поехал на море? Не беда — я научу тебя отдыхать в любых условиях

Ребята, тренируйтесь! Нас ждут отели с питанием «все включено»

Фото: ОК, VK, FB, bajiroo.com, themombeat, fishki.net Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!