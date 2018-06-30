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«Дорогая, я все починил!» — неожиданные решения домашних мастеров
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«Дорогая, я все починил!» — неожиданные решения домашних мастеров 

Домашний очаг 3 часа назад
Фото: Домашний очаг
«Сделай уже что-нибудь с этой дверью»
Кто-то очень любит читать
Папа починил душ  "Верь мне, я знаю, что делаю"
"А, по-моему, все очень хорошо видно"
"Милый, ты не видел мою расческу?"
"Мама приедет, и куда нам ее усадить?"
Сломалась защелка в посудомойке
Когда нет денег на фару, но есть очень хороший принтер
Дистанционное управление аудиосистемой
"Папа, а ты мне склеишь тарелочку?"
Вот поэтому женщины живут дольше
На кондиционер мы пока не накопили
Когда сломался ноутбук, а работу нужно закончить к утру
Машина хорошая, но батареек требует…
"Дорогой, мы же не поставим Санту — без головы? — Конечно, нет, милая"
Наш блендер сломался в самый неподходящий момент
Когда не хватило ровно одного переходника
"Ну, куда ты под дождь в босоножках, глупышка?" Он такой заботливый
Этот компьютер послужит и внукам
"Дорогая, дай прихватку, я только до магазина и обратно"
"Зачем убираться? Можно проветрить"
Когда у тебя Последний памперс и папа-умелец
Сделай хоть что-нибудь
Булочки будут даже без противня
"Как ты умудряешься бриться, что весь в порезах?"
"И смотри, чтобы малыш не подавился смесью" — запись с видео-няни По материалам boredpanda.com
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