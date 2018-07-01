Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сравнил Неймара с чемоданом 

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона сравнил нападающего сборной Бразилии Неймара с чемоданом, сообщает "Советский спорт".
"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться", — сказал Кантона в ролике, опубликованном в инстаграме.
Француз отметил, что бразильский форвард является великим футболистом и отличным актером.
"Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку", — добавил Кантона.
Сборная Бразилии сыграет с командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.