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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сравнил Неймара с чемоданом
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сравнил Неймара с чемоданом 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона сравнил нападающего сборной Бразилии Неймара с чемоданом, сообщает "Советский спорт".
"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться", — сказал Кантона в ролике, опубликованном в инстаграме.
Француз отметил, что бразильский форвард является великим футболистом и отличным актером.
"Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку", — добавил Кантона.
Сборная Бразилии сыграет с командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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