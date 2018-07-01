Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сравнил Неймара с чемоданом

"Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться", — сказал Кантона в ролике, опубликованном в инстаграме.

Француз отметил, что бразильский форвард является великим футболистом и отличным актером.

"Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку", — добавил Кантона.