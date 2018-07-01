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Кантона высмеял Неймара, сравнив его со своим новым чемоданом
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Кантона высмеял Неймара, сравнив его со своим новым чемоданом 

Чемпионат.com 25 минут назад
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Эрик Кантона снова высмеял нападающего национальной команды Бразилии и «ПСЖ» Неймара.
Француз опубликовал видео, в котором сравнил бразильца со своим новым чемоданом.
«Это мой новый багаж, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться.
Кстати, Неймар, ты великолепный игрок и замечательный актер. Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку», — сказал Кантона в видео на своей странице в «Инстаграм».
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