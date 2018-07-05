Пользователи сети не оценили шутку «Зенита» про симуляцию Неймара

Пресс-служба "Зенита" посмеялась над нападающим сборной Бразилии Неймаром, который на чемпионате мира-2018 прославился не только хорошей игрой, но и тем, что много симулирует. По некоторым подсчетам, форвард на ЧМ-2018 провел на газоне в общей сложности 14 минут.

На тренировке «Зенита» один из игроков скатился вниз по газону на спине. Видео подписано так: «Вдохновлено Неймаром».

При этом не все пользователи Твиттера оценили шутку. Многие при этом задавались вопросом: «Кто такой „Зенит“?». Другие комментировали: «Неймар — это больше, чем „Зенит“, „У Неймара больше трофеев, чем у Зенита“ и т.д.

Inspired by @neymarjr 😂 pic.twitter.com/0aG6oHD2iy

— ФК „Зенит“ (@zenit_spb) 5 июля 2018 г.