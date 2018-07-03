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Соцсети высмеяли Неймара за симуляцию в матче с Мексикой
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Соцсети высмеяли Неймара за симуляцию в матче с Мексикой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пользователи социальных сетей высмеяли нападающего сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймара за симуляцию в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 против Мексики, сообщает "Советский спорт".
Бразилец на 71-й минуте игры оказался на газоне, зажимая мяч между стоп. Защитник мексиканской сборной Мигель Лаюн подошел и взял мяч, когда Неймар начал кричать и схватился за ногу. На повторе видно, что мексиканец действительно наступил форварду пенаткампеонов на ногу, однако реакция нападающего оказалась слишком бурной.
Бразильцы обыграли команду Мексики со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал ЧМ-2018. Неймар забил один из мячей своей сборной.
Ранее Петер Шмейхель оценил игру Неймара на ЧМ-2018.
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