Тренер сборной Мексики раскритиковал симуляции бразильских футболистов в матче ЧМ

САМАРА, 2 июля. / ТАСС /. Бразильские футболисты часто симулировали и затягивали время в матче 1/8 финала чемпионат мира со сборной Мексики, что привело к сокращению интенсивности игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

В понедельник сборная Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира уступила команде Бразилии со счетом 0:2.

"Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Был момент остановки на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо заниматься актерским мастерством в футболе", — заявил Осорио.

"Интенсивность сократилась из-за судейства, много остановок, много симуляций. Говорю ли я о [нападающем сборной Бразилии] Неймаре? Я не упоминал его, это лишь ваша интерпретация", — заключил тренер.

Четвертьфинал с участие сборной Бразилии пройдет 6 июля в Казани.