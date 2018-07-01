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Читай по губам: как форма губ отражает твой характер?
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Читай по губам: как форма губ отражает твой характер? 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Физиогномика не дремлет и развеивает стереотипы: пухлые губы вовсе не признак сексуальности, а тонкие — стервозности!
Как определить характер женщины по форме губ Средние губы
Ты — образец уравновешенности и здравого подхода к решению любых задач. Тебя сложно вывести из себя, зато легко рассмешить: ты смотришь на мир с оптимизмом. Ты уверена в себе, но всегда чутко относишься к критике, потому что знаешь: со стороны часто виднее. Твоя сильная сторона — умение слушать других людей. Верхняя губа больше нижней
Ты королева драмы. Причем совершенно необязательно ты так остро реагируешь на все вокруг. Просто тебе нравится быть в центре внимания, и даже небольшой повод воскликнуть: «О боже! Что делать, что делать!» — не упустишь ни за что. Это же забавно! При этом в реально сложных ситуациях ты собираешься и быстро разруливаешь все проблемы. Просто ты прирожденная актриса, которой по плечу практически любой образ. Нижняя губа больше верхней
Твоя истинная страсть — удовольствие, развлечение, фан! Рутина убивает тебя, а персональный адочек — работа на конвейере. Тебе нужна энергетическая подпитка, новые люди, новые впечатления, без этого ты чахнешь. Тебе никогда не сидится на месте, ведь мир такой большой, а ты еще столького не увидела! Ты любознательна, открыта всему новому, с тобой всегда интересно. Пухлые губы
Ты создана, чтобы заботиться о ком-то. В детстве ты таскала еду бездомным котятам, подкармливала соседского Тузика, а в школе отвечала за живой уголок. Если повезло — живой уголок был у тебя дома. Такие, как ты, становятся самыми счастливыми матерями, ничуть не тяготящимися повседневными заботами. Ведь что может быть лучше, чем дарить мир своему ребенку и слышать «Мамочка, я тебя люблю!». Тонкие губы
Ты абсолютно самодостаточна — так можно описать твой характер по губам. Ты не понимаешь, что такое «скучно», потому что всегда найдешь, чем себя занять. Ты с радостью поедешь в отпуск даже без компании, потому что любоваться видами или наслаждаться музеями искусств прекрасно можешь и без сопровождения. Ты отнюдь не бука, в компании тебе комфортно, но, если общение не сложилось, ты последняя из-за этого расстроишься. Верхняя губа с острой ложбинкой
Ты молниеносно реагируешь на все, что происходит, постоянно поддерживаешь контакты со всеми знакомыми и всегда в курсе всех дел и событий. Ты никогда не перепутаешь Дениса Антонова с Антоном Денисовым, Бибирево с Бирюлево, а Чертаново с Черкизово, потому что ты топографический гений и ориентируешься в родном городе с завязанными глазами. Ты настоящий кладезь информации, у тебя отличная память и очень развитый мозг. «И как ты все это помнишь?» — удивляются друзья. Да никак, оно само! Верхняя губа с округлой ложбинкой
Ты очень чувствительна. Любую беду ты принимаешь близко к сердцу и искренне сопереживаешь всем, кому сейчас плохо. К тебе всегда можно обратиться за помощью, и ты сделаешь все, что от тебя зависит. Если бы ты могла, ты бы заставила все страны мира избавиться от оружия и жертвовать деньги на больницы, приюты и сохранение живой природы. Наверное, благодаря таким, как ты, наш мир и держится. Верхняя губа без ложбинки
Ты очень ответственная. Если тебе что-то поручили — расшибешься, но сделаешь. Для тебя не существует слова «невозможно». Даже если дедлайн «вчера», ты сделаешь дело в срок. Подумаешь, потребуется машина времени. Сделаешь, делов-то. Губы, пухлые по центру
Ты — вещь в себе. Ты можешь казаться милой и открытой, можешь — замкнутой и серьезной, можешь быть душой компании или серой мышкой: все зависит от твоего настроения и целей. Твое лицо никогда не выдает твоих истинных чувств, ты никогда не делишься сокровенным, если не уверена в человеке на 300%. Только самый близкий круг знает твое настоящее «я», а посторонним совершенно это не нужно. Кукольные губы
Ты никогда не сделаешь ничего себе в ущерб. Своя рубашка ближе к телу, если ты не позаботишься о себе — то кто же это сделает? Многие могут считать тебя эгоисткой, но они ошибаются. Ты не ставишь свои интересы выше других, не идешь по головам и не стремишься быть самой первой во всем. Просто твой главный приоритет — собственный комфорт. Именно поэтому в твоей жизни все складывается так удачно. Верхняя губа практически не видна
Как определить характер по губам? Если у тебя очень тонкая верхняя губа, ты лидер. И этим все сказано. Ты прекрасно разбираешься в людях, легко контролируешь любые процессы, умеешь быть убедительной и настаивать на своем. Иногда тебе трудно расслабиться, ведь доверять другим тебе не очень-то удается, зато успех во всем, за что бы ты ни взялась, тебе практически гарантирован. Крупный рот  Тебе чуждо слепое потребление, ты не понимаешь, зачем люди скупают ненужные им вещи и бросаются в крайности. Тебе гораздо интереснее духовное развитие, самопознание, философские рассуждения, литература и музыка. Ты отделяешь зерна от плевел и умеешь отбросить шелуху, чтобы увидеть суть. Тебе трудно жить в ритме большого города, ты предпочла бы загородный дом с видом на речку. От тебя исходит тепло и уют, который так ценят твои близкие.
Карельские вести: последние новости
Занятия для него: что делать мужчине, когда в сексе ты сверху? Его жена заставила встретиться и провести время с мамой. Это были бесценные минуты… Женщина ударила своего парня, когда он предложил ей примерить одежду своего размера. Затем произошло это!
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