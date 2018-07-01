Подруга BroDude: Катерина Болингер

Поводов любить воскресное утро немного. Это последний выходной, который ты обычно начинаешь с грузом последствий бурного вечера накануне. Хорошо, что у тебя есть BroDude! Ведь каждое утро воскресенья мы знакомим тебя с нашей красивой подругой. Сегодня это Катерина Болингер — модель, которая до знакомства с нами успела украсить страницы российского Playboy. Но ее зашкаливающая сексуальность лишь вершина айсберга. Девушка она довольно интересная: много путешествует, любит книги и активно занимается спортом. В общем, все, как мы любим. Надеемся, ты тоже. Поэтому наслаждайся крутыми снимками Кати, которые мы для тебя отобрали.