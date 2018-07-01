Они помогли 83-летней женщине, у которой украли кошелек. Но, даже не ожидали от нее такого шокирующего ответа!

Был человек, который работал на почтовом отделении . Его работа состояла в том, чтобы обработать всю почту, которая имела неразборчивые адреса. Однажды пришло письмо, адресованное Богу корявым почерком, без фактического адреса. Он подумал, что должен открыть его, чтобы понять, в чем дело.

В письме говорилось: «Дорогой Боже, я 83-летняя вдова, живущая на очень маленькую пенсию. Вчера кто-то украл мою сумочку. В ней было 100 долларов, это были все деньги, которые у меня были до моей следующей пенсии. В следующее воскресенье Рождество, и я пригласила двух моих друзей на ужин. Без этих денег мне нечего покупать, не к кому обратиться, и ты моя единственная надежда. Ты можешь мне помочь, пожалуйста? С Уважением, Эдна»

Почтовый работник был тронут. Он показал письмо всем остальным рабочим. Каждый из них вырыл свой кошелек и достал несколько долларов. Они и 96 долларов, которые положили в конверт и отправили женщине. В остальное время все рабочие чувствовали тепло, думая об Эдне и ужине, которым она сможет поделиться со своими друзьями.

Рождество пришло и ушло. Через несколько дней к Богу пришло еще одно письмо от той же старушки. Все рабочие собрались вокруг, пока письмо было открыто: «Дорогой Боже, как я могу отблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня? Из-за твоего дара любви, я смогла устроить славный ужин для моих друзей. У нас был очень хороший день, и я рассказала своим друзьям о вашем замечательном подарке. Кстати, пропало 4 доллара. Я думаю, что это могли быть те вредные работники в почтовом отделении.

С Уважением, Эдна»