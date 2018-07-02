Самые шокирующие исследования Натальи Бехтеревой

Наталья Бехтерева — пожалуй, самый известный в нашей стране специалист по мозговым исследованиям. Впервые в истории нейрофизиологии ей удалось нащупать связь между так называемыми паранормальными явлениями и свойствами человеческого мозга. Результаты оказались поистине шокирующими.

Феномен творческого озарения

Как к человеку приходят гениальные идеи или открытия? Вот отрывок из книги Бехтеревой «Магия мозга и лабиринты жизни»:

«На этот счет есть две гипотезы: в момент озарения мозг работает, как идеальный приемник. Но тогда нужно признать, что информация поступила извне — из космоса или из четвертого измерения. Это пока недоказуемо. А можно сказать, что мозг сам себе создал идеальные условия и «озарился»».

Вторую гипотезу подтвердили и практические эксперименты, проведенные Натальей Петровной. Действительно, люди, которые впадали в трансовое состояние, например, в процессе медитации, чаще и быстрее находили новые творческие и интеллектуальные решения в своей сфере деятельности.

Альтернативное зрение

Бехтерева и ее коллеги также работали с пациентами, пережившими тяжелые психические и физические травмы. В частности, они учили незрячих людей «видеть» без использования глаз. Так, среди испытуемых была девочка, которой в 8-летнем возрасте бандиты вырезали глаза… Во время занятий с нейрофизиологами она научилась правильно определять цвета предметов, могла прочесть расписание поездов. Как-то раз девочка ехала в вагоне и сумела в точности описать внешность других пассажиров.

Другая девочка, по имени Катя, была зрячей, но при этом имела и способности к «альтернативному» зрению. В процессе эксперимента ей сказали, что она должна «прочитать» слова, которые появятся на компьютерном мониторе. При этом Катино лицо было закрыто плотной маской. Но на деле на экране появлялись не только слова, а также рисунки и другие объекты. Девочка смогла идентифицировать все, что демонстрировали ей экспериментаторы.

Правда, сама Бехтерева утверждала, что не может описать механизм альтернативного зрения. По ее мнению, некоторые люди могут «видеть» кожей. Такая способность может появиться, когда человек теряет обычное зрение: его функции переходят к другим органам. Иногда она проявляется и у зрячих людей: яркий пример — Роза Кулешова.

Но та же Ванга могла «видеть» с помощью картин, появлявшихся у нее в голове. Многие слепые люди «видят» различные образы не глазами, а мозгом. Бехтерева считала, что наш мозг может сканировать информацию об окружающем мире, ориентируясь на электрические сигналы.

«Вещие» сны

Интересовал ученую и феномен так называемых «вещих» снов, когда во сне к человеку неожиданно приходит решение какой-то проблемы, или же он видит события будущего. Никакой особой мистики Наталья Петровна в этом не усматривала.

Она полагала, что во время бодрствования мозг способен собирать информацию, анализировать ее и на основании этого анализа составлять варианты прогнозов на будущее. Во сне мы обычно видим лишь один из возможных вариантов развития событий. Если увиденное сбывается, то мы считаем это сновидение «вещим».

«…Придется предположить, что будущее дано нам заранее, что оно уже существует», — писала исследовательница.

Астральные путешествия

Еще одна тема, которой занималась Бехтерева, это явление «выходов из тела». Как известно, во время клинической смерти многие люди переживают странное ощущение, будто они смотрят на себя со стороны. Иногда такое происходит при медитации или даже непроизвольно по непонятным причинам.

Наталья Петровна, ознакомившись с результатами исследований зарубежных ученых по этому вопросу, выдвинула предположение, что отдельные случаи «выходов в астрал» могут быть вызваны процедурами электростимуляции мозга в процессе реанимации при клинической смерти.

Вследствие этих манипуляций у пациента нарушается восприятие в зоне мозга, связанной с синтезом зрительной информации. То есть человеку только кажется, что он парит в воздухе и смотрит на свое физическое тело.

Однако далеко не все случаи «астральных выходов» можно объяснить таким образом. Так, иногда люди описывают то, что происходило в местах, куда они в это время никак не могли попасть, и их слова впоследствии подтверждаются. Хотя и это может быть связано с определенными свойствами мозга, просто пока еще не изученными.

Не зря после многих лет изучения мозговой деятельности человека Бехтерева пришла к странному выводу: «Мы ничего не знаем о человеческом мозге!»