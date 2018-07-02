Изломанные судьбы детей кровавых тиранов

Диктаторы изводили народы десятилетиями. Неограниченная власть давала им возможность подчинять людей своей воле, причём речь идёт не только о гражданах стиран, но и членах семей. Как сложились жизни наследников тиранов прошлого столетия?

1. Яков Джугашвили , сын Иосифа Сталина от первого брака. В 13 лет подросток приехал из Грузии к отцу в Кремль. Отец с мальчиком обращался плохо и поднимал на него руку. Повзрослев, Яков превратился в замкнутого неразговорчивого юношу. Из-за деспотичности отца он пытался покончить с собой, после уехал в Ленинград. После начала Великой Отечественной войны он отправился на фронт, где попал в плен.

2. Кармен Франко, дочь испанского диктатора Франсиско Франко . Появления девочки отец ждал с нетерпением, но решил воспитать из неё настоящую леди, используя довольно строгие приёмы вплоть до рукоприкладства. После замужества Кармен заточили в фамильном поместье и запретили общаться с её семьей. Позднее Кармен рассказывала, что опасалась, что её могут украсть недоброжелатели отца, да и сам Франко предполагал, что дочь может попасть в руки Гитлера.