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Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
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Изломанные судьбы детей кровавых тиранов 

Рамблер 23 минуты назад
Диктаторы изводили народы десятилетиями. Неограниченная власть давала им возможность подчинять людей своей воле, причём речь идёт не только о гражданах стиран, но и членах семей. Как сложились жизни наследников тиранов прошлого столетия?
1. Яков Джугашвили, сын Иосифа Сталина от первого брака. В 13 лет подросток приехал из Грузии к отцу в Кремль. Отец с мальчиком обращался плохо и поднимал на него руку. Повзрослев, Яков превратился в замкнутого неразговорчивого юношу. Из-за деспотичности отца он пытался покончить с собой, после уехал в Ленинград. После начала Великой Отечественной войны он отправился на фронт, где попал в плен.
2. Кармен Франко, дочь испанского диктатора Франсиско Франко. Появления девочки отец ждал с нетерпением, но решил воспитать из неё настоящую леди, используя довольно строгие приёмы вплоть до рукоприкладства. После замужества Кармен заточили в фамильном поместье и запретили общаться с её семьей. Позднее Кармен рассказывала, что опасалась, что её могут украсть недоброжелатели отца, да и сам Франко предполагал, что дочь может попасть в руки Гитлера.
3. Жан-Мари Лоре-Фризон, сын Адольфа Гитлера. У фюрера и его единственной жены Евы Браун не было детей, но есть сведения, что в Первую мировую войну у Гитлера родился сын от французской женщины. Однако после войны детям немецких солдат во Франции жилось плохо, их недолюбливали. Пройдя череду неприятностей, Жан-Мари оказался усыновлённым французами, закончил образование и отправился в армию. Во время Второй мировой войны мужчина принимал активное участие в движении Сопротивления. Лишь спустя годы перед смертью мать открыла ему, что он сын главного злодея 20 века.
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