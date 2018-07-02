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Бесчастных: мнение, что игрокам всё равно на результат, — глупость и чушь
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Бесчастных: мнение, что игрокам всё равно на результат, — глупость и чушь 

Чемпионат.com 55 минут назад
Бывший нападающий сборной России Владимир Бесчастных рассказал о переживаниях футболистов на чемпионате мира. «Всё начинается где-то за месяц до начала чемпионата мира, когда об этом все говорят, ты готовишься, приходит много информации, ты летишь туда, тебя начинают одевать в костюм, ездишь на примерку, на тренировках много корреспондентов. В этот период чувствуешь, что ты очень важен для страны и что едешь играть на очень важное мероприятие, на котором за тебя будет болеть вся страна. Если не оправдываешь ожиданий болельщиков, чувствуешь разочарование, боль. На самом деле существует ошибочное мнение, что футболистам всё равно. Это полная глупость и чушь. Игроки переживают даже больше тех, кто об этом говорит, потому что они понимают, что другого чемпионата мира может и не быть», — сказал Бесчастных в интервью «Казино Сочи».
Видео интервью Владимира Бесчастных можно посмотреть на канале «Казино Сочи» в YouTube.
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