Какое происхождение было у Ивана Грозного

Устойчивая вера в то, что Иван IV, прозванный впоследствии Грозным, всячески дистанцировался от принадлежности к русской нации, была внедрена в умы широкой общественности российскими и иноземными историографами. А что думал на этот счет сам первый царь всея Руси?

Иван IV — чистокровный немец

Все сторонники «немецкого» происхождения Ивана Грозного относились в своих письменных исследованиях к царю с нескрываемой антипатией, что уже говорить об их пристрастности в суждениях. По мнению этих историков, самодержец глубоко презирал русский народ.

В воспоминаниях английского дипломата Джайлса Флетчера, приезжавшего в Москву , когда на Руси царствовал уже Федор Иоаннович, есть указания на свидетельства земляков англичанина, которые на тот момент постоянно жили в российской столице. Якобы Иван Васильевич в своих разговорах постоянно напоминал о своем нерусском происхождении и говорил о предках-германцах.

Флетчеру вторит другой иноземец, выходец из Саксонии Ганс Шлитте, направленный в 1547 году Иваном Грозным в Европу для набора за границей мастеровых людей. Саксонец утверждает, что от имени и по поручению Грозного составлял обращение тогдашнему римскому императору Карлу V. И в письме этом есть упоминание о родстве кровей русского народа и римлян — якобы и те, и другие произошли от германцев.

Отметился в теме немецких корней у Ивана IV и российский историограф Николай Карамзин . Он писал, что царь удивительно мягко относился к ливонским пленникам, многое им дозволял и «славился своим германским происхождением». У Карамзина есть еще несколько отсылок к документам, в которых авторы сообщают, что Иван Грозный любил подчеркивать свою принадлежность к немцам.

Но все эти письменные свидетельства — записи с чужих слов, собственные умозаключения авторов, а какого же мнения по поводу принадлежности к той или иной нации придерживался сам Иван IV?

Мы — российский народ

Если внимательно изучить переписку Ивана Грозного со своими многочисленными зарубежными корреспондентами, начиная от предателя Андрея Курбского и заканчивая английской королевой Елизаветой I, сразу обращаешь внимание на то, как настойчиво первый царь всея Руси отстаивает интересы своего государства (порой достаточно жестко и не стесняясь в выражениях). Патриотический настрой чувствуется в каждом письме. Заметно, что государь для своего времени очень начитан и набожен, хорошо знает Священное Писание.

Польский протестант пастор Ян Рокита в 1570 году встречался с Иваном Грозным и в беседе с российским самодержцем приводил доводы в пользу своей веры, которую хотел распространять среди православных на Руси. Грозный Рокиту внимательно выслушал и пообещал дать пастору свои письменные соображения на этот счет. И дал. Подробнейший царский ответ, опровергающий протестантские догматы и защищающий православие, –уникальный документ эпохи, изобилующий отсылками к Священному Писанию, контраргументами, метафорами и аналогиями, — интересен сам по себе.

В последних строках есть четкое обозначение того, к какому народу Иван IV себя относит: «Прилежно молим, чтобы нас, российский народ, сохранил от тьмы вашего неверия». Этноним «русский» как обозначение народа начал широко употребляться только в XIX веке, «российским» в своих работах его называл даже Ломоносов

Иван IV в этом высказывании не допускает двусмысленного толкования своей принадлежности к какой-либо другой нации. То есть к немцам русский царь себя не причислял. Во всяком случае, в авторских письменных документах, по которым можно судить о мировоззрении Ивана Грозного.