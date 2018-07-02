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Малахов обнародовал интимную запись супругов Кержаковых
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Малахов обнародовал интимную запись супругов Кержаковых 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Семейную драму Александра и Миланы Кержаковых разбирали на телеканале «Россия 1». В студии программы «Прямой эфир» сами виновники скандала так и не появились, однако была обнародована запись приватной беседы футболиста и его жены.
Ведущий программы Андрей Малахов заявил присутствующим, что в распоряжении редакторов телепрограммы появилась аудиозапись интимного телефонного разговора Миланы и Александра. Как оно попало к ушлым телевизионщикам шоумен не пояснил.
Беседа супругов начинается с требования молодой матери разрешить ей встречи с сыном. Она уверяет мужа, что вылечилась.
"Я не верю тебе! — отвечает ей Кержаков и продолжает — Твои разговоры на тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна, до того момента, когда ты уехала туда (В клинику. — Прим.ред.), или тебя определили, это будет или нет продолжаться? Я не знаю, на сколько тебя вылечили. Тебя определили в клинику, в том числе и-за того, что ты была психически нездорова, ты употребляла, что только возможно. Ты можешь наплести всем, что я тиран и не даю тебе видеть ребенка, а в итоге не давала ребенка видеть мне твоя мать. И с топором на меня набрасывались по ее инициативе. И она это не отрицала".
После футболист добавил, что если Милана действительно пришла в себя, то не будет препятствовать ее свиданиям с ребенком. Александр выразил желание поговорить с лечащим врачом супруги и посмотреть официальную выписку из больницы. Девушка ответила, что согласна предоставить все необходимые документы.
В той же беседе Кержакова отметила, что не понимает, почему Александр уходит от нее. Она не хочет разводиться. Спортсмен не стал комментировать желание девушки сохранить брак, он попросил супругу вернуть ему деньги. «Не воруй то, что тебе не принадлежит — сказал супруге Кержаков — Я не прошу брать наши деньги. Мои деньги возьми и привези, пожалуйста, их мне, потому что это мои деньги и к тебе они не относятся».
Молодая мама отметила, что в таком случае она останется без средств к существованию. Сдерживая раздражение Александр попросил привезти ему только «его деньги», а «остальные деньги», которые были нажиты во время их совместного проживания они поделят пополам.
Девушка не унималась, судя по всему, в этой ситуации материальная сторона вопроса — это лишь предлог удержать любимого рядом. «Мне насрать на эти деньги, мне насрать на это все! Я хочу объяснить тебе, что моя большая проблема заключается в том, что несмотря на то, что прошло такое огромное количество времени, вот уже практически полгода я не могу тебя разлюбить», — сообщила девушка напоследок.
Ознакомившись с записью, Малахов пришел к выводу, что возможно семью Кержаковых еще можно спасти. Он предложил присутствующим подумать над тем, как помочь звездной чете найти общий язык.
Напомним, 28 июня супруга Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общего сына Артемия. По словам заплаканной женщины, спортсмен буквально похитил мальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.
Милана призналась, что проблемы в семье начались после смерти ее отца — сенатора Вадима Тюльпанова. Убитая горем молодая женщина не нашла поддержки у мужа, который, к слову, ей изменял. Милана не отрицает, что тоже виновата в том, что ее брак разваливается. В какой-то момент она начала употреблять сильнодействующие препараты и запрещенные вещества отчего совсем потеряла над собой контроль. Несколько месяцев девушка проходила реабилитацию в наркологической клинике.
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