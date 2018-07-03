Мог ли быть Чингисхан европейцем

Термин «монголо-татары» вошёл в научный обиход не ранее XIX века. Так учёные прозвали совокупность народов, вероятно, монгольского и тюркского происхождения, совершивших в XIII веке серию завоевательных походов под предводительством сначала Темуджина, прозванного Чингисханом (великим ханом по-тюркски), а затем его преемников.

«Монголо-татары» — такого народа не существовало

Выражение «монголо-татары» восходит к сочинению папского посла Плано Карпини «История монгалов, называемых нами татарами». Карпини в 1245-1247 гг. совершил дипломатическую миссию в Центральную Азию, к великому хану Гуюку. До этого завоеватели назывались в европейских хрониках только «татарами», так же, как они всегда назывались в русских летописях (последние никогда не знали термина «монголы»).

Очевидно, что уже во время походов на государства Средней Азии, не говоря уже о вторжении в Восточную Европу, так называемые «монголо-татары» представляли собой целый комплекс племён, причём преобладающее место среди них, как можно судить по дошедшим до нас именам ханов, их жён и приближённых, занимали тюркские, а не монгольские народы. Конечно, они имеют весьма отдалённое отношение к современным как монголам, так и татарам. В некотором смысле, все народы этих языковых групп на территории России и бывшего СССР являются потомками «монголо-татарских» завоевателей.

Поэтому в любом вопросе, который отталкивается от «монголо-татар», должно, прежде всего, содержаться определение: кого мы подразумеваем под этим именем — в действительности, никогда не существовавшего народа? Однако, может быть, и нет необходимости в этих этнических определениях? Нет ли у современной науки каких-то более конкретных зацепок, чем откапывание давно позабытых значений слов в древних манускриптах?

Гаплогруппа Чингисхана

В последние десятилетия широко развернулись исследования по популяционной генетике. Известно, что всё человечество делится на гаплогруппы по типу Y-хромосомы, передающейся потомкам по прямой мужской линии, и мт-ДНК, передающейся по прямой женской линии (но наличествующей также и у мужчин). Эти исследования, проведённые среди народов Центральной Азии, выявили, в частности, интересный факт широкого распространения там нескольких клад (ветвей) Y-хромосомной гаплогруппы С. С большой вероятностью, оно связано с завоеваниями этих территорий и обширными миграциями населения. Три кластера этой гаплогруппы, к которым принадлежит 70% обследованных представителей населения Центральной Азии, возникли, согласно «молекулярным часам», в период между 700 и 1300 гг. н.э. То есть, в эпоху интенсивной миграции тюрок на запад, включая период «монголо-татарских» завоеваний.

При этом среди учёных нет единого мнения о том, носителем какой именно гаплогруппы был сам Чингисхан. Хотя, казалось бы, это можно установить, поскольку есть немало родов, считающих себя прямыми потомками Чингисхана. Но в том-то и дело, что таковые относятся к несколько различающимся генетическим кластерам. Больше всего сторонников гипотезы, что это одна из клад гаплогруппы С3.

К различным кластерам гаплогруппы С3 принадлежит относительное большинство населения Центральной Азии. Наибольшее число их носителей выявлено у народа хазарейцев, живущих во внутренних областях Афганистана — до 40%. Хазарейцы считаются в Афганистане прямыми потомками завоевателей, пришедших с Чингисханом. Можно констатировать, что в данном случае древние предания не лгут. 30% носителей этой Y-хромосомы среди китайцев Внутренней Монголии (автономная область КНР ), 25% — у монголов Внутренней Монголии, 20% — среди монголов Монгольской Республики, казахов и уйгуров КНР, порядка 10% — среди казахов Казахстана , киргизов, узбеков, китайцев севера КНР.

Когда результаты исследования по кластеру С3-М217, показавшему его широкое распространение в Центральной Азии, были впервые опубликованы, это вызвало волну комментариев, что в мире проживает не менее 16 миллионов прямых потомков Чингисхана. В действительности, мутация, образовавшая данный ген, произошла задолго до Чингисхана. Так что, если отождествление гаплогруппы Чингисхана с данной гаплогруппой верно, то люди, принадлежавшие к данному генетическому кластеру, являются, очевидно, потомками общего с Чингисханом предка, но не самого Чингисхана.

Между тем, согласно ещё одному исследованию, проведённому французскими учёными, родиной трёх поздних генетических кластеров, к которым принадлежит большинство населения Средней Азии, является Маньчжурия. Их носители сейчас проживают во всех государствах Средней Азии, а также в Монголии, Северо-Восточном Китае и Синьцзяне. Следовательно, носителями данного генотипа являются многие монголы, казахи, уйгуры, киргизы, узбеки, туркмены, локальная группа китайцев (скорее всего, окитаенные маньчжуры). Выявлены представители этих гаплогрупп среди якутов, эвенков и хакасов.

Однако среди народов России нет достаточно репрезентативной выборки, чтобы судить о распространённости среди них тех или иных гаплогрупп. Исключительно по историческим соображениям мы можем предполагать, что преимущественными носителями «монголо-татарских» Y-хромосом (если они верно определены) должны быть буряты, тувинцы, калмыки, якуты, сибирские татары… Однако без широких генетических исследований на территории РФ мы пока не можем утверждать этого определённо.

Чингисхан был… европейцем?

Сенсационное открытие сделали в 2016 году южнокорейские и монгольские учёные, раскапывавшие захоронения Таван Толгой в Монголии, где, как предполагается, захоронены члены клана Борджигинов, к которому принадлежал Темуджин (Чингисхан). У большинства захороненных — амулеты со знаком рода Борджигинов. Радиоуглеродный анализ указал на период, когда могло состояться погребение — 1150-1250 гг. н.э. То есть, это время, непосредственно предшествовавшее завоеваниям «монголо-татар» либо сам период этих завоеваний.

Генетический анализ останков показал принадлежность людей в захоронении к различным гаплогруппам мт-ДНК (материнским), типичным для Центральной Азии. Черты черепа также типичны для монголоидной расы. При этом Y-хромосомная гаплогруппа у всех четверых мужчин оказалась одинаковой — R1b-М343.

Среди современных людей наибольшая частота встречаемости клады R1b — у жителей Западной Европы — выше 60%. Далее на восток её доля убывает: в Центральной Европе от 30 до 60%, среди русских на Русской равнине — около 10% (среди русских распространена близкая гаплогруппа R1a). В Забайкалье её уже практически нет.

Тем удивительнее было это открытие. Оно, по мнению некоторых учёных, хорошо согласуется со свидетельствами, что у самого Чингисхана были зелёные глаза, что явно указывает на европеоидную примесь.

Однако учёные пока не знают, как согласовать это открытие с данными о современном распространении гаплогрупп. Ведь согласно письменным источникам, Чингисхан оставил множество потомков. И если он действительно был носителем гаплогруппы R1, то её носителей в Центральной Азии сейчас должно быть много, чего не наблюдается.

Поэтому, вероятнее всего, в раскопанную родовую могилу Борджигинов попали не кровные родственники Чингисхана, а побратимы его клана. Сам же вопрос о том, что считать «генами Чингисхана», и кто из современных народов в наибольшей мере унаследовал «кровь монголо-татар», остаётся в науке пока открытым.