L’One: «В нашей стране машина по созданию звезд уже давным-давно не работает»

В этом году ты снова выступаешь в качестве наставника проекта KFC-баттл. На что будешь обращать внимание прежде всего при отборе участников, и за какими артистами будущее, на твой взгляд?

Будущее за артистами, которые могут сами от нулевой точки довести до слушателя свои песни. То есть, за людьми, которые самостоятельно способны написать музыку, текст, и которые знают, как хотят выглядеть. Но говоря «сами», я не имею в виду, что они должны этим заниматься в одиночку. Каждому артисту нужна своя команда, потому что иначе невозможно ничего добиться.

Ты говоришь о таких музыкантах, как, например, певица Манижа, которая весь процесс ведет сама?

Да, но в то же время и вокруг нее существуют люди, которые ей помогают. Конечно, Манижа — яркий пример самобытного артиста, который понимает, что он делает, и как донести это до аудитории. Мне кажется, будущее именно за такими музыкантами, потому что в нашей стране большая машина по созданию звезд уже давным-давно не работает.

В прошлом году ты осуществил свою давнюю мечту и сделал невероятно крутой концерт с симфоническим оркестром в «Крокусе». После такого сложно представить, чем еще можно удивить публику. Тем не менее, 8 ноября ты планируешь взять «Олимпийский» и готовишь что-то особенное. Что это будет, и как собираешься производить впечатление на своих поклонников?

Во-первых, буду удивлять масштабами. Во-вторых, по сравнению с концертом с симфоническим оркестром, изменится музыкальная составляющая. Наверное, это будет больше похоже на рейв. Я говорю «наверное», потому что сейчас как раз нахожусь в процессе поиска и разработки идей. Как именно это будет выглядеть и как звучать, еще точно не знаю. Но могу гарантировать, что скучно не будет. Раскрывать подробности пока не хочу, потому что человек должен прийти, вдохновиться, испытать эмоции и сказать «вау». Могу только намекнуть, что мой концерт — это итог большого пути. Он аккумулирует в себе все те приемы, которыми я пользовался в творчестве. Может быть, подам их немного под другим углом.

Насколько я понимаю, сейчас ты записываешь альбом на всех континентах. Как родилась идея такого большого путешествия?

Эта безумная идея появилась в 2012 году. Мы просто сидели, смеялись с друзьями, и во время этих посиделок была озвучена мысль: «А прикинь, записать альбом на всех континентах Земли?» Тогда я даже представить себе не мог, что мы это сделаем. А в прошлом году решил, что уже достаточно силен для достижения этой цели.

В чем основная идея альбома?

Под это есть определенная философия. Дело в том, что в свое время существовал суперконтинент. Это не мое мнение, так считают ученые. Затем этот суперконтинент развалился на все те, что мы сейчас знаем. Появились границы, и люди стали жить обособленно. Записывая песни, я незримо снова соединяю все континенты в один большой. При этом утверждаю, что не важно, на каком языке ты разговариваешь, будь ты американцем, австралийцем, японцем, африканцем, южноамериканцем, русским или грузином, если музыка качает, то больше ничего не имеет значения. Так что, главная моя задача — постараться написать песни, которые объединяют.

Будут ли они отражать колорит тех мест, в которых ты побываешь?

Да, в некоторых треках или даже во всех так или иначе будут присутствовать специфичные звуки, национальные инструменты и другие элементы, которые отражают колорит. Мы постараемся максимально интегрировать музыку под тот континент, на котором будем записываться.

Где уже успел записать песни?

Например, в Северной Америке я записывался во время тура. Потом мы перебрались в Лондон. Его я засчитал за Европу, хотя, конечно, это лишь часть континента. Тем не менее, я посчитал нужным разделить Европу и Азию. Безусловно, уже сделал это в России. Сразу скажу, что в альбоме будет не семь треков, а немного больше. Я собираюсь отправиться в свои места силы, о которых пока не хочу рассказывать: пусть будет сюрпризом, все-таки хочется удивить своего слушателя.

Планируешь ли добавить к альбому какую-то визуальную составляющую по итогам поездки?

Безусловно. Во-первых, очень скоро выйдет документальный фильм о нашем американском туре. И, конечно, грех не воспользоваться ситуацией и не показать студии в Японии, в Северной Америке, в Африке, а также рассказать поклонникам о том, что мы планируем делать в Антарктиде.

То есть экспедиция в Антарктиду тоже планируется?

Обязательно! И определенный визуальный ряд оттуда будет. Но выйдет ли это в формате документального фильма или просто серией выпусков, пока не знаю. Могу только отметить, что рассказывать о путешествии точно буду.

Насколько я заметила, в творчестве ты большое внимание уделяешь конкретным образам и стараешься сделать так, чтобы картинка максимально передавала настроение, поэтому даже сам режиссировал некоторые клипы. А что насчет кинематографа? Пока медленно подступаешься к этому, записывая саундтреки к фильмам, или уже есть определенные режиссерские задумки?

Задумка есть. Причем, это уже даже не мечта, а цель. Так что, сейчас закончу с новым альбомом и целиком погружусь в работу над фильмом. Сценарий для него уже написан, останется только снять.

Предлагаю поговорить о не менее приятных вещах. Видела, как во время некоторых концертов ты выводил на сцену сына Мишу. Он вместе с папой пел «Тигра» и, кажется, в этот момент вы оба были абсолютно счастливы. Как относишься к тому, что маленький Майкл проявляет интерес к сцене? Хотел бы, чтобы он стал артистом или считаешь, что это не лучший путь?

То, что ему приятно внимание большой аудитории, это, конечно, заметно. Он не тушуется на сцене, ему нравится кривляться. На его уровне это пока выглядит именно так. Вдобавок ко всему дома он дает нам сольные концерты. Включает песни, причем не только мои, и зовет нас. Прямо так и говорит: «Эй, я на кухне, идите сюда!».

Концерты проходят при полном солд-ауте?

Да (Смеется). Он улыбается, танцует, а мы слушаем и следим за происходящим. Станет ли это смыслом его жизни, посмотрим.

А если вдруг решит пойти по твоим стопам, поддержишь?

Конечно, я буду поддерживать его в любом его выборе, если это будет позитив.

В ближайший месяц все разговоры только о футболе, поэтому без вопросов о ЧМ не обойтись. После недавней победы российской сборной, людей, критикующих нашу команду, стало заметно меньше. Как считаешь, от чего, главным образом, зависит успешное выступление: от тренерской тактики, сыгранности форвардов или от того, насколько готовы соперники?

Нет какого-то одного фактора, который я мог бы назвать. Успех включает в себя множество составляющих. Это и опытный тренер, и физическое состояние игроков, и их моральный настрой. Ты можешь быстро бегать, классно обводить соперников, прекрасно владеть мячом, но, если ты выходишь на поле и боишься, все будет бесполезно. Нужно учитывать все факторы, и я вижу, что с каждым матчем у наших ребят уверенность в себе растет. Это круто, так что, их нужно поддерживать, а не шпынять.

А ты общался с кем-нибудь из ребят между играми? Какой настрой сейчас в команде?

Они хотят рвать и метать, хотят выигрывать, готовы выходить и доказывать, на что способны.

Не так давно в своем «Инстаграме» ты говорил, что из-за напряженного графика почти не спишь. Поклонники в комментариях запереживали. Планируешь отпуск в этом году, и есть ли такое место на планете, куда готов возвращаться бесконечное количество раз и чувствовать себя как дома?

Такие места есть, называть их все не буду, но скажу, что в этом году снова очень хочу оказаться в Исландии. Желаю любому вашему читателю побывать в этой стране. Там красиво, по энергетике очень сильно, а еще вкусно и очень необычно. Абсолютно уникальное место на Земле.

А в плане отдыха, отпуска как такового не планирую. Бывает, вырываюсь куда-нибудь на день-два, но даже в это время все равно приходится что-то делать. В моем понимании отдых — это когда ты вообще никакими рабочими вопросами не занимаешься, только ездишь, смотришь, впитываешь, знакомишься с новыми местами. Вот такого в ближайшее время пока не предвидится.

А помимо Исландии есть еще какие-то места, в которых тебе хотелось бы побывать? Кроме космоса, конечно, ради которого, собственно, все и затевалось.

Если назову свои места силы, люди подумают, что там я буду записывать песни. Но из тех, в которых хочу побывать, выделю Японию. Всю жизнь мечтал посетить эту страну и планирую реализовать эту мечту. А если не брать в расчет Антарктиду и прочие, то так сразу сложно сказать: я много путешествую. Хотя на Ямайку вот хочу. Никогда там не был и с удовольствием бы попробовал впитать местную музыкальную культуру.