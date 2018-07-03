Без паники! Что делать, если укусил клещ: 8 главных правил

По мере того как лето неуклонно движется к середине, желание выбраться на свежий воздух растет в геометрической прогрессии.

Но там, на лоне природы, твой отдых могут испортить не только теоретические медведи и практические комары, но и клещи, которые пока не собираются засыпать.

Кадр из фильма «Джунгли»

Пугать читателей клещами принято весной, когда эти маленькие твари только проснулись и жаждут твоей крови. Однако мы обычно выбираемся в парки и леса именно летом, позабыв об этой угрозе. Но терять бдительность все же не стоит!

Почему клеща стоит избегать, где его можно встретить и как разрушить его коварные планы по атаке на тебя и твоих друзей? Поговорим обо всем по порядку.

Чем опасен клещ?

Начнем с того, что клещ — понятие весьма растяжимое. Существует почти 50 тысяч насекомых, которые подпадают под это название, и мало кого из них можно назвать приятной букашкой.

Для удобства разделим их на две группы: относительно безвредные и иксодовые (читай — опасные) клещи.

Чем можно заразиться от клеща

В тройку самых распространенных болезней входят болезнь Лайма (боррелиоз), клещевой энцефалит и эрлихиозы. А еще, укусив, такие клещи могут наградить тебя возвратным клещевым тифом, туляремией, бабезиозом или пятнистой лихорадкой.

Если тебе ни о чем не говорят эти названия, скажем только, что при осложнениях они могут привести к инвалидности или даже летальному исходу.

Опасность укуса незаразного клеща

Но даже если клещ просто хочет твоей крови, не предлагая взамен страшную болезнь, в этом контакте будет мало хорошего. Дело в том, что слюна насекомого плохо сказывается на иммунитете и повреждает стенки сосудов.

Где можно встретить клеща?

В интернете, книжке и в банке у врача — в лучшем случае. В худшем — на природе. Причем не только в лесу, но и в парке. Если заглянешь в новости, то убедишься, что случаи укусов (в том числе, энцефалитных клещей) в черте города далеко не редкость.

Поэтому во время прогулок стоит быть настороже:

на лугу;

в овраге;

в кустах возле реки или озера;

и везде, где растет высокая трава.

Когда он кусает?

Фото JerzyGorecki, pixabay.com С апреля по ноябрь. Это если в двух словах, но стоит учесть особенности климата той части страны, в которой ты живешь. Где-то они просыпаются позже, где-то — засыпают раньше.

Июль называют одним из самых опасных месяцев, поэтому перед длительной прогулкой стоит обратить внимание на местные новости — если у клещей особенно активное настроение, ты узнаешь об этом заранее.

Как обезопасить себя от укуса клеща? 1. Подумай об этом заранее

Посоветуйся с врачом о том, стоит ли тебе сделать прививку от энцефалита (и когда это лучше всего сделать).

Приобрети страховку от клеща, которая включает в себя лабораторный анализ насекомого, а также профилактику и лечение возможного заражения.

2. Надень правильную одежду

Для прогулки в местах потенциального наличия клещей лучше подобрать практичную одежду, которая даст тебе +10 к защите. На белом клеща будет сразу видно. Закрытая одежда, у которой много складок, уменьшит шансы насекомого добраться до кожи. Высокая обувь и головной убор завершат твой образ неприступной для клещей крепости.

3. Выбери удачное место для прогулки

В идеале — обработанное от клещей. Но если тебе хочется выбраться на дикую природу, то постарайся быть внимательнее на затемненных и влажных участках, а также в местах, о которых мы писали выше.

4. Используй репеллент

Да, существуют средства не только от комаров, но и от клещей. Не пренебрегай ими, внимательно прочти инструкцию, и все будет хорошо.

5. Мониторь себя и товарищей

При длительной прогулке желательно делать это каждый час. Но даже если ты побывал на коротком пикнике, все же внимательно проверь свое тело на наличие чужеродных живых элементов — чем быстрее ты обнаружишь клеща — тем лучше.

Что делать, если тебя укусил клещ?

Как вытащить клеща?

Итак, в результате осмотра ты заметил основательно присосавшегося клеща. Что делать? Во-первых, не паниковать и не пытаться убрать его руками — так ты можешь оторвать ему голову, и она останется у тебя под кожей. Чтобы этого избежать, удалять насекомое нужно аккуратно, медленно выкручивая.

Клеща стоит доставать:

петлей, сделанной из нитки;

пинцетом;

специальным инструментом, который продается в аптеке;

в травмпункте (этот метод, как можно догадаться, надежнее всего).

Не забудь продезинфицировать место укуса.

Что нельзя делать, если укусил клещ Пытаться повредить клеща

Ни в коем случае нельзя пытаться повредить насекомое — прижечь или раздавить. Также не стоит обрабатывать место никакими красящими антисептиками вроде зеленки, это затруднит работу врача.

Мазать маслом

Очень популярное заблуждение, о котором пора забыть. Мазать насекомое маслом категорически нельзя: если залить дыхательное отверстие клеща, он может выплеснуть все вредные вещества из пищеварительной системы — прямо в человека.

6. Не выбрасывай клеща

Самое главное — ни в коем случае не выбрасывай укусившего тебя клеща. Его необходимо отправить на анализы, чтобы узнать, насколько он опасен. Исследование желательно провести в течение двух-трех суток.

7. Посети врача

Не затягивай с визитом к врачу, даже если сразу после укуса ты чувствуешь себя нормально. Все может обойтись, а, может, и нет. Поэтому не пренебрегай помощью специалистов, способных минимизировать риск и последствия. Приятных и безопасных тебе прогулок!