Без паники! Что делать, если укусил клещ: 8 главных правил 

По мере того как лето неуклонно движется к середине, желание выбраться на свежий воздух растет в геометрической прогрессии.
Но там, на лоне природы, твой отдых могут испортить не только теоретические медведи и практические комары, но и клещи, которые пока не собираются засыпать.
Кадр из фильма «Джунгли»
Пугать читателей клещами принято весной, когда эти маленькие твари только проснулись и жаждут твоей крови. Однако мы обычно выбираемся в парки и леса именно летом, позабыв об этой угрозе. Но терять бдительность все же не стоит!
Почему клеща стоит избегать, где его можно встретить и как разрушить его коварные планы по атаке на тебя и твоих друзей? Поговорим обо всем по порядку.
Чем опасен клещ?
Начнем с того, что клещ — понятие весьма растяжимое. Существует почти 50 тысяч насекомых, которые подпадают под это название, и мало кого из них можно назвать приятной букашкой.
Для удобства разделим их на две группы: относительно безвредные и иксодовые (читай — опасные) клещи.
Чем можно заразиться от клеща
В тройку самых распространенных болезней входят болезнь Лайма (боррелиоз), клещевой энцефалит и эрлихиозы. А еще, укусив, такие клещи могут наградить тебя возвратным клещевым тифом, туляремией, бабезиозом или пятнистой лихорадкой.
Если тебе ни о чем не говорят эти названия, скажем только, что при осложнениях они могут привести к инвалидности или даже летальному исходу.
Опасность укуса незаразного клеща
Но даже если клещ просто хочет твоей крови, не предлагая взамен страшную болезнь, в этом контакте будет мало хорошего. Дело в том, что слюна насекомого плохо сказывается на иммунитете и повреждает стенки сосудов.
Где можно встретить клеща?
В интернете, книжке и в банке у врача — в лучшем случае. В худшем — на природе. Причем не только в лесу, но и в парке. Если заглянешь в новости, то убедишься, что случаи укусов (в том числе, энцефалитных клещей) в черте города далеко не редкость.
Поэтому во время прогулок стоит быть настороже:
на лугу;
в овраге;
в кустах возле реки или озера;
и везде, где растет высокая трава.
Когда он кусает?
Фото JerzyGorecki, pixabay.com С апреля по ноябрь. Это если в двух словах, но стоит учесть особенности климата той части страны, в которой ты живешь. Где-то они просыпаются позже, где-то — засыпают раньше.
Июль называют одним из самых опасных месяцев, поэтому перед длительной прогулкой стоит обратить внимание на местные новости — если у клещей особенно активное настроение, ты узнаешь об этом заранее.
Как обезопасить себя от укуса клеща? 1. Подумай об этом заранее
Посоветуйся с врачом о том, стоит ли тебе сделать прививку от энцефалита (и когда это лучше всего сделать).
Приобрети страховку от клеща, которая включает в себя лабораторный анализ насекомого, а также профилактику и лечение возможного заражения.
2. Надень правильную одежду
Для прогулки в местах потенциального наличия клещей лучше подобрать практичную одежду, которая даст тебе +10 к защите. На белом клеща будет сразу видно. Закрытая одежда, у которой много складок, уменьшит шансы насекомого добраться до кожи. Высокая обувь и головной убор завершат твой образ неприступной для клещей крепости.
3. Выбери удачное место для прогулки
В идеале — обработанное от клещей. Но если тебе хочется выбраться на дикую природу, то постарайся быть внимательнее на затемненных и влажных участках, а также в местах, о которых мы писали выше.
4. Используй репеллент
Да, существуют средства не только от комаров, но и от клещей. Не пренебрегай ими, внимательно прочти инструкцию, и все будет хорошо.
5. Мониторь себя и товарищей
При длительной прогулке желательно делать это каждый час. Но даже если ты побывал на коротком пикнике, все же внимательно проверь свое тело на наличие чужеродных живых элементов — чем быстрее ты обнаружишь клеща — тем лучше.
Что делать, если тебя укусил клещ?
Как вытащить клеща?
Итак, в результате осмотра ты заметил основательно присосавшегося клеща. Что делать? Во-первых, не паниковать и не пытаться убрать его руками — так ты можешь оторвать ему голову, и она останется у тебя под кожей. Чтобы этого избежать, удалять насекомое нужно аккуратно, медленно выкручивая.
Клеща стоит доставать:
петлей, сделанной из нитки;
пинцетом;
специальным инструментом, который продается в аптеке;
в травмпункте (этот метод, как можно догадаться, надежнее всего).
Не забудь продезинфицировать место укуса.
Что нельзя делать, если укусил клещ Пытаться повредить клеща
Ни в коем случае нельзя пытаться повредить насекомое — прижечь или раздавить. Также не стоит обрабатывать место никакими красящими антисептиками вроде зеленки, это затруднит работу врача.
Мазать маслом
Очень популярное заблуждение, о котором пора забыть. Мазать насекомое маслом категорически нельзя: если залить дыхательное отверстие клеща, он может выплеснуть все вредные вещества из пищеварительной системы — прямо в человека.
6. Не выбрасывай клеща
Самое главное — ни в коем случае не выбрасывай укусившего тебя клеща. Его необходимо отправить на анализы, чтобы узнать, насколько он опасен. Исследование желательно провести в течение двух-трех суток.
7. Посети врача
Не затягивай с визитом к врачу, даже если сразу после укуса ты чувствуешь себя нормально. Все может обойтись, а, может, и нет. Поэтому не пренебрегай помощью специалистов, способных минимизировать риск и последствия. Приятных и безопасных тебе прогулок!