8 плохих привычек, от которых должен избавиться каждый мужчина

Речь сегодня пойдет далеко не о вреде курения или пристрастия к алкоголю. В этом списке перечислены привычки, которые не вредны для здоровья, зато нежелательны для всего остального. А некоторые вообще противопоказаны для сохранения самой главной миссии — нравиться девушкам. В общем, не будем затягивать. Прочти этот список, узнай себя и исправляйся. А можешь не узнавать и не исправляться, но все равно прочти.

1. Сидеть ссутулившись

Ну тут все просто. Когда ты сидишь за компьютером и просматриваешь порн.., то есть — работаешь, думай о своей осанке. Нужно сидеть ровно, а не быть похожим на Голума из «Властелина колец», который внимательно изучает каталог местных ювелирок в поисках похожего. Про физический вред мы сейчас говорить не будем — вместо нас это делали все твое детство школьные учителя. Добавим только, что сутулая поза посылает другим людям нехорошие подсознательные сигналы о тебе как о человеке слабом, ленивом и неуверенном в себе. 9 способов приобрести уверенную осанку

2. Вторгаться в личное пространство другого человека

В первую очередь это подразумевает желание обниматься с каждым встречным. Это, безусловно, мирный жест и, возможно, говорит о тебе как о человеке дружелюбном, но оставь его для своей девушки или близких друзей. А так, если ты не завален снежной лавиной во время арктической экспедиции с другим человеком, то и не стоит делиться теплом своего тела. Уважай личное пространство других.

3. Громко разговаривать

Настолько громко, что, когда ты спрашиваешь у прохожих дорогу в библиотеку, тебе отвечают с противоположного конца улицы. Иногда крики уместны, например во время спортивного состязания, на рок-фестивале, фондовой бирже или на конкурсе «Лучшая имитация шимпанзе». В остальных случаях предпочтительнее следить за громкостью своего голоса. Особенно когда находишься в общественном месте и особенно когда рассказываешь своему другу про вчерашний секс втроем и что умеют делать эти близняшки.

4. Слишком пристально смотреть в глаза человеку

Особенно если ты не герой мыльной оперы или не играешь в гляделки с памятником Ленина на центральной площади. Кто-то тебе однажды сказал, что долгий зрительный контакт является признаком самоуверенности, и теперь ты сверлишь взглядом каждую встречную девушку, чтобы произвести впечатление? Призываем тебя: остановись! Смотреть в глаза человеку можно и нужно, но только так, чтобы собеседник не подумал, что ты его гипнотизируешь. Психологи не рекомендуют смотреть в глаза человеку более 3-5 секунд. Ты когда-нибудь слышал от девушек, чтобы их восхищал пристальный взгляд? «Ой, этот парень так смотрел на меня, что я даже подумывала вызвать скорую».

5. Ухаживать за собой в общественном месте

Надеемся, ты так не делаешь, но включили этот пункт в наш список во имя тех, кто любит ковыряться в носу в трамвае, бриться в очереди на вокзале или переодевать футболку посреди торгового центра.

6. Не мыть руки после туалета

Как бы странно ни выглядело, что мы поднимаем этот вопрос в мужском журнале, но многие словно не знают о существовании раковин и мыла в туалетных комнатах. Этому учат мальчиков чуть ли не в том же возрасте, когда они произносят свое первое слово. После туалета надо мыть руки, даже если твоя моторика настолько совершенна, что ты справляешь нужду без риска намочить их. Особенно когда речь идет об общественных туалетах. Ты ведь потом этими же руками притрагиваешься к своему лицу!

7. Широко расставлять ноги в транспорте

Ты наверняка видел парней, сидящих в таком положении, как будто пытаются своими коленями дотянуться до двух противоположных стенок автобуса или вагона метро. Еще немного, и вот он — поперечный шпагат с согнутыми коленями. А ведь на место этого парня можно было бы посадить целый взвод. Глядя на подобную позу, хочется поблагодарить высшие силы за то, что мужчинам несвойственно носить юбки.

8. Не носить нижнее белье

В летний сезон, когда многие предпочитают носить шорты, это особенно актуально. Ведь одно неаккуратное движение на скамейке в общественном парке, и прохожие увидят гораздо больше, чем хотели бы. Но дело даже не в этом. Отсутствие нижнего белья — это тупо не гигиенично. Привычки, из-за которых ты проведешь остаток дней в одиночестве