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Татьяна Лазарева больше не живет с Михаилом Шацем: «Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности»
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Татьяна Лазарева больше не живет с Михаилом Шацем: «Мы с ним проживаем новую жизнь по отдельности» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
51-летняя Татьяна Лазарева рассказала о «смертельной болезни», суицидальных мыслях и личной жизни вдали от Михаила Шаца.
Поклонники привыкли видеть телеведущую Татьяну Лазареву в паре с Михаилом Шацем — как в эфирах телепередач и на сцене, так и в жизни. Вынужденный уход с одного из главных каналов, который случился некоторое время назад, разлучил их и в жизни. На днях в откровенном интервью для канала «А поговорить» Татьяна рассказала, что уже два года не живет с мужем.
«Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности», — призналась она.
Все последнее время Татьяна проводит в городке Марбелья в Испании. «Я когда приняла решение, а все решения в нашей семье принимаю как правило я, я сказала — все, я больше не могу. У меня и там работы нет, и тут работы нет, так я лучше останусь здесь. Я собрала всех и сказала: я остаюсь здесь. Ну и все такие: окей. Все, кроме Михаила. А он говорит: „А я что, мама, я что буду делать?“ — „Я не знаю, что тебе делать. Делай что хочешь“ — „Я не смогу в этой дыре“», — и супруги разъехались.
«Там все дешевле гораздо. В разы! Там прекрасные дешевые продукты, там не надо никаких понтов. Ты надел сланцы, шорты какие-то, ты вообще ни о чем не думаешь», — рассказывает Татьяна о заграничной жизни. Местечко, в котором она когда-то подумала — «Я дома. Здесь можно спокойно встретить старость» — и сначала приехала с семьей на две недели, потом стала оставаться на лето, вылечило ее от депрессии.
Татьяна откровенно призналась, что прошлым летом из-за тотальной неустроеннности ее начали посещать суицидальные мысли.
Лазарева также опровергла информацию о «смертельной болезни», которую распространили недавно СМИ. Звезда рассказала, что речь идет о язвенном колите, который можно все время держать под контролем.
Фото: globallookpress
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