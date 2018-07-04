15 ошибок языка тела, которые следует избегать

Наше тело, как ты знаешь, способно сказать о нас многое, и надо признать — не всегда хорошее. Язык тела некоторых людей и вовсе больше похож на матерный. Не придавать значение своим позам, жестам и мимике нельзя, поскольку по ним оценивается твой характер и потенциал. Это важно не только на свиданиях или при случайных знакомствах. Сигналы твоего тела, благодаря которым работодатель на собеседовании оценивает твою личность, могут стать решающим аргументом при принятии на работу. Жесты и мимика — основные штрихи твоего психологического портрета, а именно это оценивается в первую очередь при найме на работу. Исследование показало, что 90% самых успешных работников обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта, то есть способны контролировать себя, что отражается и на их поведении. Ниже мы перечислили 15 классических ошибок языка тела, без которых исход твоей деловой встречи (или любой другой) будет значительно лучше.

1. Сутулость

Эта поза не просто является признаком слабости и неуверенности в себе. Принимая эту позу, например, при беседе со своим боссом, ты показываешь ему, что тебе ваш разговор не интересен. Дополнительным минусом сутулости является также небезосновательное наблюдение психологов: человек, выказывающий власть и силу, обычно старается заполнить максимум пространства вокруг себя. Об этом говорят и выпрямленная спина, и расправленные плечи. Ссутулившийся же человек демонстрирует обратное.

2. Преувеличенные жесты

Усиленная жестикуляция говорит о том, что ты пытаешься либо преувеличить правду, либо ее сымитировать. Короткие и незначительные жесты, напротив, символизируют уверенность в своих словах. А, например, раздвинутые руки с открытыми ладонями свидетельствуют о том, что тебе нечего скрывать.

3. Взгляд на часы

Речь идет, разумеется, о том, когда ты в ходе беседы делаешь это слишком часто. Не лучший для дипломатии жест, который ярко демонстрирует твою незаинтересованность разговором. Ты как бы показываешь, что у тебя есть дела и поважнее и что лимит твоего «одолжения» собеседнику исчерпывается.

4. Поворот головы в другую сторону

Когда ты смотришь мимо своего собеседника (например, на других людей в помещении), ты также показываешь отсутствие интереса к диалогу. И не только. Подобный жест зачастую означает недоверие или неуважение к собеседнику, подчеркивая твою снисходительность к нему. Если этот разговор важен для тебя, старайся быть заинтересованным. Наклони слегка голову — этот жест отлично демонстрирует твое внимание.

5. Скрещенные руки

Скрещенные руки или ноги говорят о твоей закрытости перед собеседником и его словами. Даже если в этот момент ты улыбаешься или показываешь заинтересованность, у него все равно будет ощущение твоей отстраненности от разговора. Прямые ноги или скрещенные: как должен сидеть мужчина

6. Несоответствие слов и выражения лица

Когда твои слова никак не коррелируют с выражением лица, это может по меньшей мере запутать твоего собеседника, а то и вообще напугать. Он подумает, что ты либо что-то недоговариваешь, либо планируешь поработить планету. Оттого будет особенно странно выглядеть твоя улыбка во время увольнения сотрудника или смех, после того как ты скажешь своей девушке: «Извини, нам надо расстаться».

7. Активное кивание

Сильное кивание головой является прямым подтверждением твоего одобрения либо понимания сказанных тебе слов. В общем, не стоит усиленно разминать свои шейные позвонки, кивая в знак солидарности, если ты не согласен или вообще не понимаешь, что происходит.

8. Фиксация волос

Частое касание волос и желание поправить укладку говорят либо о твоем беспокойстве, либо о застенчивости, либо о незаинтересованности, либо обо всем сразу. И не приведи тебя господь в этот момент смотреть на свое отражение в стоящем на столе стакане воды! Можешь сойти за нарцисса, но что гораздо хуже — за человека, который кладет на этот разговор самое ценное. Прядь волос, конечно, а не то, что ты подумал.

9. Избегание зрительного контакта

Опущенный вниз взгляд говорит о твоей неуверенности либо о желании что-то скрыть. Это очень плохо для деловых переговоров, особенно в те моменты, когда ты хочешь сказать что-то очень важное.

10. Слишком настойчивый зрительный контакт

Тоже не самый удачный прием при разговоре, заводящий диалог в ту же губительную крайность, что и опущенный взгляд (только в другую сторону). Это может восприниматься как попытка доминирования или жест агрессии. Считается нормой прерывать зрительный контакт с собеседником по истечении 3-5 секунд. Только не будь в этом вопросе слишком предсказуемым, чтобы не прийти к проблеме, описанной в следующем пункте.

11. Быстрое движение глаз

Постарайся не допускать этого. Во-первых, твой собеседник может смутиться. Во-вторых, подумать, что ты под амфетамином. Контролировать это не так сложно: будь естественным и сосредоточь свое внимание на разговоре.

12. Нахмуривание

Хмурое или в целом недовольное выражение лица говорит о соответствующем расположении твоего духа. Плохое настроение отталкивает людей, заставляет их чувствовать себя в роли подсудимого и, вообще, вряд ли способствует продуктивному разговору. Обратный эффект вызывает улыбка: она говорит о твоей открытости и предрасположенности к диалогу.

13. Слабое рукопожатие

Слабое рукопожатие сигнализирует о неуверенности в себе. А чересчур сильное — напротив, об агрессивной попытке доминирования, что тоже не всегда хорошо. Твое рукопожатие должно соответствовать каждому человеку и ситуации отдельно, но при этом всегда оставаться умеренно твердым. Как пожать руку, чтобы люди тебя запомнили

14. Сжатые кулаки

Так же как и в ситуации со скрещенными руками или ногами, сжатые кулаки могут сделать тебя закрытым от собеседника. Иногда это выглядит как признак волнения или враждебности, что способно заставить нервничать другого человека.

15. Близкая дистанция

Когда ты стоишь слишком близко к другому человеку (на расстоянии менее одного метра), ты нарушаешь его личное пространство. Это создаст большой дискомфорт для собеседника, и, вместо того чтобы продолжить разговор, ему скорее захочется улизнуть от тебя, ну или хотя бы сделать шаг назад.