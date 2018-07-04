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В Бельгии 8-летний мальчик поступает в университет
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В Бельгии 8-летний мальчик поступает в университет 

Рамблер 11 минут назад
Фото: @laurent_simons
Восьмилетний Лоран Симон прошел курс обучения, рассчитанный на шесть лет, всего за полтора года.
Родители рассказали, что даже в раннем детстве Лоран не интересовался игрушками и прогулками с ровесниками. Все свободное время он любил решать задачи по математике и читать литературу по медицине. В итоге к восьми годам его IQ составляет 145 пунктов, и в этом году он закончил среднюю школу одновременно со своими 17-летними одноклассниками.
После летних каникул Лорану предстоит поступить в университет, однако с направлением мальчик пока не определился. Родители думают, что оно будет связано с точными науками: физикой или математикой. В интервью на радио Лоран признался, что своим любимым предметом считает математику, так как она охватывает и другие интересные смежные области: статистику, геометрию, алгебру.
Кроме того, Лоран рассказал, что раньше хотел стать хирургом или астронавтом, но сейчас серьезно подумывает, не заняться ли ему компьютерными науками.
Родители вундеркинда очень гордятся сыном и поддерживают любой его выбор. Они утверждают, что на самом деле им совершенно неважно, кем станет их ребенок:
"Если он решит завтра стать плотником, для нас это не станет проблемой, лишь бы он был счастлив", — говорит отец мальчика.
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