Печальная судьба самой известной жертвы пластики

О молодости Джоселин Периссе мало что известно. Она родилась в швейцарской Лозанне в семье представителей среднего класса. В 17 лет ее жизнь круто изменилась: девушка познакомилась, а позже закрутила роман со швейцарским продюсером Сирилом Пиге. Два года спустя пара переехала в Париж, от которого Джоселин осталась в полном восторге.

"Лозанна такая скучная. А в Париже я начала знакомиться с интересными, блестящими людьми", — позже рассказывала Джоселин в интервью.

После расставания с Пиге Джоселин осталась жить в Париже, восхищенная богемной жизнью города. В многочисленных интервью Периссе рассказывала, что личная жизнь для нее тогда была на втором плане, ее интересовала жизнь светская. Хотя Периссе никогда не отрицала, что меняла любовников как перчатки.

Вскоре сердце швейцарки покорил французский режиссер итальянского происхождения Серджо Гобби , с которым они провстречались пять лет.

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Об образовании и дальнейшей карьере Джоселин никогда не беспокоилась:

"У меня много талантов. Я никогда не переживала о своей карьере. Я отличный декоратор. Думаю, я даже слишком хороша в этой сфере", — откровенничала Джоселин.

Светская жизнь Джоселин позволяла ей вращаться в высших кругах по всему миру. Девушка увлеклась путешествиями, охотой и даже управлением самолетами.

Однажды в Африке на сафари Джоселин познакомилась со своим будущим мужем Алеком Вильденштейном. Страсть между американцем французского происхождения и швейцаркой вспыхнула мгновенно. В Африке они провели все время вместе: охотились, катались на мотоцикле и целовались на вершине холма. Кстати, оба на тот момент были несвободны, но очень быстро поняли, что жить друг без друга не могут.

Алек был наследником самой известной династии среди антикваров и торговцев произведениями искусства. Его отец — миллиардер и арт-дилер Даниэль Вильденштейн.

К слову сказать, когда Алек собрался жениться на Джоселин, именно властный отец не одобрил решение сына, он даже не явился на свадьбу влюбленных в знак протеста.

Позже в интервью Алек заявит, что отец пытался его предупредить о меркантильности Джоселин, но он был слишком ослеплен влюбленностью.

Первое время пара была счастлива, а рождение двоих детей сделало влюбленных еще ближе друг к другу. Все разладилось, когда Джоселин увлеклась пластической хирургией.

На самом деле Алек и сам очень трепетно относился к своей внешности. Говорят, что именно его страх потерять молодость подтолкнул семейную пару к первой пластике. Всего через год после свадьбы супруги решили вместе убрать мешки под глазами.

О том, что было дальше, показания расходятся. Алек утверждал, что Джоселин продолжала тратить астрономические суммы на операции и буквально сошла с ума, решив превратить себя в кошку.

По словам миллиардера, жена стала одержима своей внешностью: сделала сотни инъекций, изменила разрез глаз так, чтобы он напоминал кошачий, сделала подтяжку бровей, блефаропластику, установила импланты в щеки и подбородок, и много чего еще.

"Я всегда узнавал об операциях последним. Она думала, что может переделать свое лицо, как перетягивают старую мебель, но ведь с кожей так не получится», — утверждал Вильденштейн.

Однако уже после смерти миллиардера Джоселин в откровенном интервью неожиданно для всех призналась, что не она хотела быть похожей на кошку. Арт-дилер сам был неравнодушен к семейству кошачьих и уговорил Джоселин слегка подкорректировать внешность. Девушка решила угодить супругу. К тому же она переживала, что около мужа постоянно крутятся молодые девушки.

Когда лицо ее было изуродовано, Джоселин уже не знала, как остановиться и перестать "усовершенствовать" себя. Уже тогда пресса прозвала девушку "невестой Вильденштена", по аналогии с невестой Франкенштейна, и "женщиной-кошкой".

Алеку же все меньше и меньше нравилось, как выглядит его жена, которая к тому времени потратила четыре миллиона долларов на неудачные бьюти-эксперименты.

В 1997 году у Джоселин наступила черная полоса: умер ее отец, а муж окончательно от нее отдалился, Алек даже не прилетел на похороны зятя, а когда вернулся из длительной командировки сообщил жене, что начал встречаться с другими девушками и что намерен ее оставить. Джоселин была готова простить избраннику измены, но Алек был непреклонен.

Миссис Вильденштейн отдыхала в Кении, когда ее супруг в телеграмме сообщил ей, что домой она может не возвращаться. Джоселин это не смутило и она, наоборот, отправилась из Кении прямиком в Нью-Йорк, в их с мужем особняк, в котором застала Алека с моделью Инес Мисан. Мужчина принялся скандалить и даже угрожал Джоселин пистолетом, из-за этого она вызвала полицию, и следующие сутки Алек провел в участке.

После грандиозной ссоры начался долгий и мучительный бракоразводный процесс, который завершился только в 1999 году: Джоселин получила 2,5 млрд долларов, кроме того, суд постановил, что каждый год в течение 13 лет Алек должен перечислять ей еще по $100 млн В 2008 году Алек умер, а спустя семь лет его семья перестала платить Джоселин отступные.

Сегодня Джоселин 77 лет, уже больше 15 лет она встречается с дизайнером Ллойдом Кляйном, который младше ее почти на 20 лет. Он утверждал, что влюбился в Вильденштейн с первого взгляда:

"Она буквально загипнотизировала меня своими глазами! Они просто смотрели мне в душу. Ни одна модель, с которыми я работаю каждый день, не смогла поразить меня так, как это удалось Джоселин!", — откровенничал Ллойд в интервью.

Эти отношения тоже омрачены ссорами и скандалами, однажды, разозлившись, Джоселин облила Ллойда воском от горящей свечи, расцарапала ему лицо и спину и даже два раза воткнула ему в грудь ножницы.

Кляйн был в ужасе от поступка Вильденштейн и подал на нее в суд, который признал Джоселин виновной в нападении и запретил подходить к Ллойду ближе, чем на 900 метров. Чтобы забыться, дизайнер сразу же начал встречаться с моделью-трансгендером Лорен Фостер. Однако спустя несколько месяцев Кляйн понял, что не может жить без Вильденштейн.

Публикация от LLOYD KLEIN (@lloydklein) 16 Дек 2015 в 4:56 PST

Американская желтая пресса регулярно обвиняет дизайнера Кляйна в меркантильности. Кто же откажется от отношений с миллиардершей?! Но правда заключается в том, что Джоселин — давно банкрот. Вся ее недвижимость заложена из-за долгов, оказывается, "женщина-кошка" живет на пособие, которое составляет около 900 долларов в месяц. Вильденштейн приходится просить друзей и родственников покрывать ее расходы.

Недавно прогремел очередной скандал с участием "женщины-кошки". Светская львица заявила, что никогда не делала пластический операций. Свою необычную форму лица она объяснила "швейцарским происхождением". К слову сказать, Кляйн полностью поддержал возлюбленную.