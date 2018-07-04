Андрей Малахов о жизни после ухода с Первого канала: «Делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым»

С момента ухода Андрея Малахова с Первого канала прошел год. За это время случилось многое: телеведущий не только занялся новой программой на другом канале, но и впервые стал отцом. Что еще изменилось и чем он живет сегодня, Андрей Малахов рассказал в большом интервью телеканалу «Дождь». Приводим самые интересные цитаты.

Про причины ухода с Первого канала

Уже прошел год. Вот умер человек, и ты не хочешь все это тормошить… у меня все-таки такая история…

Когда ты приходишь в любой офис делать карьеру и начинаешь с мальчика, который приносит кофе, даже если мальчик стал суперзвездой, поменять психологию людей, видевших его носящим кофе, очень сложно. Может быть, мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией, машинами, положением и телефоном с кремлевской связью, то доказать, что ты уже не мальчик… что ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант — у него свой продакшн, у Лены Малышевой — свой продакшн.

Про ощущения от перехода спустя год Время пролетело незаметно. Изменения коснулись только того, что я теперь записываюсь не в «Останкино», а на студии Горького. Раза три-четыре в неделю мы выходим в прямой эфир. Вечернее шоу «Привет, Андрей» выходит теперь в шесть вечера по субботам. Студия у меня более шикарная — а-ля «Великий Гэтсби». Когда я пришел с Первого на канал «Россия», у меня было ощущение, что я оперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказать теперь, что я вот тоже могу не хуже чем у вас. Поэтому ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки.

Свой среди своих

Я должен отдать должное и руководству, и коллективу, и людям, которые меня окружают. Все они делали все возможное, чтобы я почувствовал себя своим. А я пришел на «Россию» с частью команды Первого канала, а это как поженить «Кока-колу» и «Пепси-колу», так вот, я делал все возможное, чтобы создать единое целое из двух команд, которые всю жизнь соревновались и конкурировали между собой.

Рефлексия по Первому

Мне некогда скучать. Я иногда скучаю по атмосфере «Останкино», потому что с закрытыми глазами все было понятно: здесь взять кофе, который ты любишь, здесь парикмахерская, в которой тебя за пять минут укладывают. Но на студии Горького я воссоздал все, что мне требуется.

Про статуэтку Тэфи за «Пусть говорят», которую вручили программе уже после ухода Малахова (тогда Константин Эрнст со сцены объявил, что это награда Малахова)

Я статуэтку не забрал, потому что это награда программе, а программу делала команда. К тому же я вышел из жюри телеакадемии, не голосую и не плачу больше взносов. Все это голосование более чем субъективная история, хуже чем «Оскар».

Про Instagram

Instagram разрушает психику человека. Когда ты видишь людей на Мальдивах, на выставках, театральных премьерах, в путешествиях и задаешься вопросом: когда же моя жизнь наступит? Когда я смогу выложить нечто подобное, а не анонс программы или гостей, которые пришли на шоу.

Фото из Instagram Андрея Малахова

Про конкуренцию «Прямого эфира» и «Пусть говорят»

Я ушел с намоленного времени, когда в «Пусть говорят» меня показывали перед программой «Время», в ранний вечерний прайм (ежедневное шоу Малахова на «России» начинается в 17:55. — Прим. ред.), но мне важен контент и истории, которые я рассказываю. Я их рассказываю сегодня, а завтра они будут в «Пусть говорят». Я тот человек, который щедро раздает инфоповоды для эфиров. Индекс цитирования появления у Малахова гораздо выше, чем у Борисова. Дима Борисов потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло. Давайте скажем честно. Я уважаю Дмитрия. Я не смотрю программу «Пусть говорят» и делаю все, чтобы не пересекаться с Дмитрием Борисовым и даже перестал ходить с ним в один спортзал.

Про будущее

Любой человек должен знать ответ на вопрос, где он хочет оказаться через 10 лет. Тогда у тебя, как у ракеты, есть возможность куда-то лететь, стремиться и что-то делать. Нужно искать формулу совмещения телевидения и интернета. Мы живем в другое время. Сегодня история звезды, о которой я мечтал, будучи провинциальным мальчиком в Апатитах, она поменялась. Сегодня решает твоя позиция в обществе, ты должен сам принимать решения, ты продюсер или не продюсер. А ездишь ты на машине или в метро — людям все равно, кто едет с ними рядом. Сегодня можно быть Юрием Дудем, вообще не иметь никакого канала. Просто «Малахов» — это бренд, странно в 45 лет от него отказываться.