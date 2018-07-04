Ещё
Малахов прячет от Борисова золотые яйца после ухода с Первого канала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малахов прячет от Борисова золотые яйца после ухода с Первого канала 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первом канале. По словам телеведущего, к нему там относились, как к мальчику, приносящему кофе.
Малахов уверен, что давно стал суперзвездой. Однако люди на Первом, которые знали его прежде, не смогли изменить свое отношение к ведущему.
"Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией.. и телефоном с кремлевской связью… А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант — у него свой продакшн, у Лены Малышевой — свой продакшн", — поясняет Андрей.
Прошел год с момента ухода Малахова с Первого канала. Телеведущий говорит, что для него время пролетело незаметно. Но с новым ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым Андрей старается не встречаться. «Дима Борисов — потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло», — цитирует телезвезду издание Spletnik.
Малахов признается, что уважает Борисова. Тем не менее, он не смотрит «Пусть говорят», делает все, чтобы не пересекаться с Дмитрием — и даже перестал ходить в спортзал, который раньше они посещали вместе.
Переход с Первого канала на телеканал «Россия» Малахов сравнивает с переездом в США. «У меня было ощущение, что я оперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказать теперь, что я вот тоже могу не хуже чем у вас. Поэтому ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки», — рассказал телеведущий.
По словам Андрея, поначалу было нелегко — «это как поженить „Кока-колу“ и „Пепси-колу“, команды всю жизнь конкурировали друг с другом. Однако руководство и коллектив канала сделали все возможное, чтобы Малахов почувствовал себя своим — за что телеведущий им, по его словам, благодарен.
Дни.ру: последние новости
От зеков к порнозвездам: тюремный надзиратель удивила сменой профессии Житель Волгограда "переплюнул" танцующего миллионера Изменившаяся Варнава: Я похудела на 170 килограммов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, у которых «поехала крыша»9
Пугающие пророчества, которые уже сбываются3
Почему донские казаки не женились на русских211
Почему в СССР был дефицит туалетной бумаги73
В древнейшей египетской пирамиде нашли статую бога1
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
14:01
Что запрещено туристам в Китае
Места
12:04
Пугающие пророчества, которые уже сбываются
Безумный мир
03:25
Сколько вы проживёте на другой планете
Безумный мир
06:39
Потерянные сокровища, которые ищут до сих пор
Истории Безумный мир
06:24
Самые охраняемые места на планете
Места
10:00
Загадочные истории, которые мы так и не поняли
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение