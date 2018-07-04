Малахов прячет от Борисова золотые яйца после ухода с Первого канала

Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первом канале. По словам телеведущего, к нему там относились, как к мальчику, приносящему кофе.

Малахов уверен, что давно стал суперзвездой. Однако люди на Первом, которые знали его прежде, не смогли изменить свое отношение к ведущему.

"Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересные идеи, чем люди, обремененные властью, позицией.. и телефоном с кремлевской связью… А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего не просит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант — у него свой продакшн, у Лены Малышевой — свой продакшн", — поясняет Андрей.

Прошел год с момента ухода Малахова с Первого канала. Телеведущий говорит, что для него время пролетело незаметно. Но с новым ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым Андрей старается не встречаться. «Дима Борисов — потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек, но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, которого все хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло», — цитирует телезвезду издание Spletnik.

Малахов признается, что уважает Борисова. Тем не менее, он не смотрит «Пусть говорят», делает все, чтобы не пересекаться с Дмитрием — и даже перестал ходить в спортзал, который раньше они посещали вместе.

Переход с Первого канала на телеканал «Россия» Малахов сравнивает с переездом в США. «У меня было ощущение, что я оперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказать теперь, что я вот тоже могу не хуже чем у вас. Поэтому ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки», — рассказал телеведущий.

По словам Андрея, поначалу было нелегко — «это как поженить „Кока-колу“ и „Пепси-колу“, команды всю жизнь конкурировали друг с другом. Однако руководство и коллектив канала сделали все возможное, чтобы Малахов почувствовал себя своим — за что телеведущий им, по его словам, благодарен.